Российский БТР-80 сорвался в ущелье в Абхазии

В Абхазии в ущелье сорвался БТР-80 российской военной базы. В результате инцидента трое российских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Источник изображения: Минобороны РФ

Согласно информации, опубликованной в пресс-релизе ЮВО, происшествие произошло еще 18 января этого года. Колонна военной техники следовала с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации на российскую военную базу в Абхазии. На одном из сложных горных участков дороги следовавший в колоне бронетранспортер БТР-80 опрокинулся в ущелье. В результате инцидента травмы, несовместимые с жизнью, получили трое российских военнослужащих. Еще двое военных получили ранения различной степени тяжести, они были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь санитарным вертолетом Ми-8, где им была оказана своевременная медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет.

Созданная для рассмотрения данного ДТП специальная комиссия рассматривает несколько причин случившегося, в числе которых техническая неисправность бронетранспортера и человеческий фактор. Как уточнил источник, водителем БТР был военнослужащий по призыву.