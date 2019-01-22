В РФ перезапустят госиспытания арктического вездехода ДТ-3ПМ

Госиспытания арктического двухзвенного снегоболотохода ДТ-3ПМ, создаваемого Ишимбайской машиностроительной компанией "Витязь" для военного ведомства, будут возобновлены в текущем году, сообщает Военное.РФ со ссылкой на отраслевой источник.

Источник изображения: Машиностроительная компания "Витязь"

По словам источника, провал первых госиспытаний связан с установкой на машину нового двигателя: машина стала тяжелее, в связи с чем, ухудшились характеристики движения по пересеченной местности.

Сообщается, что снегоболотоход, разрабатываемый в рамках ОКР "Коробочка" поставили на ход с новым двигателем ЯМЗ-53677 (312 л.с.) в конце прошлого года. Предполагалось, что он увеличит ходовые качества машины. Первоначально ДТ-3ПМ был оснащен дизелем ЯМЗ-540 (240 л.с.), однако его мощности оказалось недостаточно для выполнения задач, поставленных заказчиком.

В настоящее время инженеры предприятия устраняют замечания военных.

Издание отмечает, что другой вездеход – ГАЗ-3344-20, – созданный по той ОКР Заволжским заводом гусеничных тягачей и имеющий грузоподъемность на 250 кг меньше, уже принят на вооружение Минобороны.

По словам собеседника, принятие на вооружение сразу двух образцов – нормальная практика. Он пояснил, что новые "Коробочки" займут среднюю нишу между крупными тягачами типа ДТ-30 и небольшими вездеходами наподобие "Трэкол".

ДТ-3ПМ предназначен для транспортировки личного состава, военных грузов, а также буксировки артсистем в трудных климатических условиях снежной целины, тундры лесисто-болотистой и гористой местности. Вес машины – около 11,4 т., вместимость в кабине первого звена – 5 человек, в салоне второго звена – 12 человек. Общая грузоподъемность – 3 т (первое звено – 0,75 т, второе – 2,25 т).