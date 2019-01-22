Экзоскелеты в помощь военным. Как новая техника облегчает работу саперов

ТАСС узнал, как уникальная разработка помогает военным во время штурмовых операций и при разминировании местности

В преддверии Дня инженерных войск корреспондент ТАСС побывал в 66-м учебном центре инженерных войск в Подмосковье, где ознакомился с особенностями подготовки современных военных инженеров, их новейшими техническими средствами и комплексами. В частности, военные инженеры продемонстрировали многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", общевойсковой костюм разминирования ОВР-2-02 и входящее в его комплект беспроводное досмотровое устройство с круговым обзором "Сфера".

Журналистам также показали селективный переносной индукционный миноискатель ИМП-С2, искатель неконтактных взрывных устройств "Коршун" и малогабаритные передатчики помех РП-377ВМ1 на базе бронеавтомобилей "Рысь", предназначенные для радиоподавления каналов управления минами и самодельными взрывными устройствами. Все новинки прошли испытания в боевых условиях в Сирии при разминировании Алеппо и исторической части Пальмиры.

По отзывам специалистов Международного противоминного центра ВС РФ, новая техника зарекомендовала себя с наилучшей стороны, многократно облегчила работу саперов и не раз спасала жизни им и мирным жителям пострадавшей от войны арабской республики. Однако излюбленной новинкой российских саперов стал пассивный экзоскелет ЭО-1, который вызвал наибольший интерес среди представителей СМИ.

Как разрабатывался

Экзоскелет ЭО-1 изначально был предназначен для защиты суставов и позвоночника, а также разгрузки опорно-двигательного аппарата при переноске грузов весом до 50 кг (рейдовые рюкзаки, специальное снаряжение, вооружение и боеприпасы) во время длительных маршей и при проведении штурмовых операций. Технология уменьшает усталость мышц и увеличивает работоспособность солдата. Военные инженеры одними из первых оценили потенциал новинки и взяли опытный образец на апробацию. В результате изделие было доработано под требования Минобороны.

Например, прототип ЭО-1 не имел системы аварийного сброса. Она представляет собой "чеку" на плечевой лямке экзоскелета, при выдергивании которой груз и экзоскелет автоматически сбрасываются. Также первые образцы были черного цвета — сейчас экзоскелет камуфлирован. Что касается эргономики, то она также претерпела серьезные доработки. "Изначально была ограничена подвижность конечностей. Она была расширена, появились дополнительные степени свободы", — рассказал ТАСС старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института (ЦНИИИ) инженерных войск им. Карбышева майор Артем Чистобаев.

Испытания экзоскелета в Сирии Источник изображения: © Минобороны России

В состав экзоскелета входят силовая конструкция, система аварийного сброса, шарнирные соединения, которые позволяют свободно двигаться оператору, а также механизм анатомической подгонки конструкции под комплекцию оператора.

Есть некоторые ограничения по габаритам оператора, скажем, человек ростом 2,15 метра уже не сможет им пользоваться. Но для 95% военнослужащих различной комплекции он подходит Артем Чистобаев, старший научный сотрудник ЦНИИИ инженерных войск им. Карбышева, майор

Активная работа военных инженеров над изделием ведется полтора года, хотя сам процесс внедрения новинки занимает уже порядка трех лет — первый опытный образец был представлен в Институте им. Карбышева в 2015 году. Сейчас экзоскелет в предсерийном виде проходит различные испытания. "Предварительные испытания завершатся, скорее всего, к лету 2019 года. Ориентировочно к концу года будут завершены государственные испытания", — сообщил собеседник агентства.

С марта по апрель 2017 года экзоскелет применялся в боевых условиях при разминировании местности и объектов исторической части Пальмиры. "В Сирии он был на экспериментальной апробации. У нас есть детальные отчеты по этой работе. Мы поняли, что экзоскелет необходим", — подчеркнул майор Чистобаев.

Так, в справочном материале к ЭО-1 говорится, что в результате эксплуатации в арабской республике получены положительные результаты, а применение экзоскелета "имеет высокий потенциал повышения эффективности инженерно-саперных подразделений".

Области применения

Главными достоинствами новейшего российского экзоскелета военные называют простоту и надежность. "Основное его преимущество в том, что он пассивный — не требуется элементов питания, сервоприводов, системы управления, датчиков, что делает его более надежным, легким, абсолютно автономным и простым в обслуживании. Он сработает в любое время в любых условиях", — рассказал собеседник ТАСС.

ЭО-1 очень актуален как раз для оператора робота "Уран-6", так как у него основная задача — работа на месте. У него также имеется пульт управления, который весит порядка 20 кг. Пока робот работает, у оператора очень быстро накапливается усталость. Экзоскелет снимает вертикальную нагрузку, что позволяет оператору дольше сохранять свои физические возможности по подвижности со всей своей экипировкой Артем Чистобаев, старший научный сотрудник ЦНИИИ инженерных войск им. Карбышева, майор

Есть некоторые ограничения по активности, но изделие позволяет оператору опускаться на колено, садиться, ложиться, вставать, передвигаться быстрым шагом и практически бегом. Экзоскелет органично повторяет опорно-двигательный аппарат и в статическом положении принимает весь вес на себя — ноги и спина перестают чувствовать даже вес своего тела, не говоря уже о пульте управления роботом "Уран-6" массой 20 кг. Схожие ощущения, по некоторым данным, испытывали астронавты на Луне в условиях низкой гравитации.

Робот-сапер "Уран-6" Источник изображения: © Минобороны России

Среди других задач для новинки — переноска удлиненного заряда разминирования противопехотных минных полей ЗРП-2. По словам офицера, в ранце для переноски он весит около 35 кг. Также может применяться при решении других задач.

Недавно воссозданные батальоны штурма и разграждения экипированы довольно тяжелыми костюмами защиты ОВР-3Ш. "Он много весит, плюс имеется еще дополнительное снаряжение, инструменты для выполнения задач. Соответственно, для переноски рюкзаков штурмовика, дополнительного оборудования может также использоваться экзоскелет", — сказал собеседник.

Перспективы экзоскелета

По словам разработчиков, изделие имеет большой потенциал и в других родах и видах Вооруженных сил РФ. "Помимо инженерных войск экзоскелет, скорее всего, будет интересен мотострелковым подразделениям. Потому что у них есть гранатометчики, расчеты противотанковых ракетных комплексов, пулеметные расчеты, где требуется переноска габаритных и тяжелых грузов", — сказал Чистобаев.

Экзоскелет позволит им без лишнего напряжения использовать рюкзаки с боекомплектом и ленточной подачей прямо из рюкзака в пулемет. Такие варианты, по словам майора, для мотострелковых подразделений рассматривали.

Рассматриваются также варианты в дальнейшем создать подобие навесной брони непосредственно на изделие. Такие вопросы прорабатывались для тяжелых костюмов защиты штурмовых подразделений и тяжелых костюмов разминирования, которые весят порядка 25–30 кг Артем Чистобаев, старший научный сотрудник ЦНИИИ инженерных войск им. Карбышева, майор

Однако это вопросы завтрашнего дня. "Сначала нужно понять, насколько актуально применение пассивного экзоскелета. Уже сейчас сам каркас экзоскелета можно использовать и как элемент защиты — несмотря на то что он перераспределят нагрузку, может выполнять и защитную функцию", — отмечает офицер. В настоящее время идет отработка технологии производства и боевого применения экзоскелетов пассивного типа.

Робот-сапер "Уран-6" Источник изображения: © Минобороны России

Следующим шагом станет переход от экзоскелета пассивного типа к активному, который будет не только разгружать бойца, но и увеличивать его мышечную силу за счет сервоприводов. "Сразу перейти на экзоскелет активного типа, конечно, можно. Но, во-первых, это очень дорого. Во-вторых, нужно завершить испытания пассивного экзоскелета, выработать концепцию применения. Когда это все уже будет апробировано, проверено, испытано, тогда будем готовы к внедрению активных экзоскелетов", — рассказал о перспективах военный специалист.

По его словам, пока инженерные войска в этом плане являются новаторами в российской армии, остальные виды и рода войск будут уже ориентироваться на их опыт применения экзоскелетов и других новинок отечественной промышленности.

Артур Шайхутдинов