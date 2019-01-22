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22.01.2019
РИА Новости

Корабли ВМФ начали наблюдение за американскими эсминцами в Балтийском море

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Эсминец ВМС США "Портер" в проливе Скагеррак. 20 января 2019
Эсминец ВМС США "Портер" в проливе Скагеррак. 20 января 2019.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James R. Turner

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Силы Балтийского флота сопровождают вошедшие в южную часть Балтийского моря эсминцы ВМС США "Грейвли" и "Портер", сообщил Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что наблюдение за американскими кораблями ведут корветы "Бойкий" и "Сообразительный".

Также на прошлой неделе ВМС США сообщили об отправке в Черное море эскадренного миноносца "Дональд Кук" "для проведения операций по обеспечению безопасности". За действиями эсминца наблюдает российский сторожевой корабль "Пытливый". Сегодня "Дональд Кук" прибыл в грузинский порт Батуми.

В Госдуме назвали отправку эсминца в Черное море "злоупотреблением миролюбием и мудростью России" и отметили, что такая политика Вашингтона не может продолжаться бесконечно.

21.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Бойкий
Проекты
1135 Буревестник
20380 Корвет-1
БФ
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