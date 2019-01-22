Корабли ВМФ начали наблюдение за американскими эсминцами в Балтийском море

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Силы Балтийского флота сопровождают вошедшие в южную часть Балтийского моря эсминцы ВМС США "Грейвли" и "Портер", сообщил Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что наблюдение за американскими кораблями ведут корветы "Бойкий" и "Сообразительный".

Также на прошлой неделе ВМС США сообщили об отправке в Черное море эскадренного миноносца "Дональд Кук" "для проведения операций по обеспечению безопасности". За действиями эсминца наблюдает российский сторожевой корабль "Пытливый". Сегодня "Дональд Кук" прибыл в грузинский порт Батуми.

В Госдуме назвали отправку эсминца в Черное море "злоупотреблением миролюбием и мудростью России" и отметили, что такая политика Вашингтона не может продолжаться бесконечно.