Корабли ВМФ начали наблюдение за американскими эсминцами в Балтийском море
Эсминец ВМС США "Портер" в проливе Скагеррак. 20 января 2019.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James R. Turner
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Силы Балтийского флота сопровождают вошедшие в южную часть Балтийского моря эсминцы ВМС США "Грейвли" и "Портер", сообщил Национальный центр управления обороной.
Отмечается, что наблюдение за американскими кораблями ведут корветы "Бойкий" и "Сообразительный".
Также на прошлой неделе ВМС США сообщили об отправке в Черное море эскадренного миноносца "Дональд Кук" "для проведения операций по обеспечению безопасности". За действиями эсминца наблюдает российский сторожевой корабль "Пытливый". Сегодня "Дональд Кук" прибыл в грузинский порт Батуми.
В Госдуме назвали отправку эсминца в Черное море "злоупотреблением миролюбием и мудростью России" и отметили, что такая политика Вашингтона не может продолжаться бесконечно.
21.01.2019
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Права на данный материал
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