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22.01.2019
ТАСС

США вывели на орбиту секретный спутник

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Источник изображения: © Matt Udkow/Santa Barbara County Fire Department via AP

Старт тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с аппаратом состоялся на базе ВВС США Ванденберг

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Секретный спутник Национального управления военно-космической разведки США успешно выведен в космос. Об этом сообщила в субботу на своем сайте компания United Launch Alliance (ULA).

"Поздравляем нашу команду и наших партнеров с успешной доставкой актива, имеющего критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности", - отметил в распространенном заявлении вице-президент программы государственных и коммерческих полетов ULA Гэри Вентц.

Старт тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с аппаратом состоялся на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 22:10 мск. Как уточнила ULA, миссия стала 132-м успешным запуском с момента учреждения компании в декабре 2006 года, 38-м запуском Delta IV с 2002 года и 11-м запуском тяжелой модификации этой ракеты.

Следующий запуск носителя Delta IV запланирован на 13 марта и состоится с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Delta IV
Компании
ULA
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