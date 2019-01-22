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22.01.2019
ТАСС

Источник: Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

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Космонавт
Космонавт.
Источник изображения: © Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

Собеседник ТАСС сообщил также, что скафандр "Орлан-МКС" доработают для использования женщинами

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" в инициативном порядке сформирует отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту, поиск кандидаток будет вестись среди космических специалистов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.

"Будет сформирован полноценный отряд космонавтов из числа молодых женщин - специалистов ракетно-космической отрасли", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что "госкорпорация будет вести поиск кандидаток в инициативном порядке, а не ждать, когда они сами запишутся".

Собеседник добавил, что существующий скафандр "Орлан-МКС" будет доработан для использования женщинами. "На скафандр будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжелых работ в рамках внекорабельной деятельности, в частности за бортом МКС, но не только", - сказал источник. Он добавил, что работы над "электроприводами для "рук" "Орлана" уже ведутся".

Собеседник отметил, что подготовка в женском отряде "будет вестись в том числе с учетом будущих лунных миссий".

Источник добавил, что руководство госкорпорации собиралось объявить о создании женского отряда в понедельник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), "но неизвестно, сохранились ли эти планы". 21 января ЦПК состоится торжественная встреча экипажа 55/56-й длительной экспедиции на МКС в составе космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда, которые вернулись на Землю 4 октября 2018 года на корабле "Союз МС-08".

Женщины в российском отряде

Женщины не попали в отряд космонавтов в рамках нового набора, который завершился летом 2018 года. Некоторые специалисты позже объяснили это особенностями национального менталитета и меньшим желанием женщин стать космонавтами. Набор был открытый: попытать счастье мог любой гражданин РФ не старше 35 лет, имеющий высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Были отобраны кандидаты в космонавты только мужчины.

За все время из СССР и России полет в космос смогли совершить лишь четыре женщины - Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Для сравнения: коллеги из NASA до сегодняшнего дня отправили в космос 47 женщин, то есть почти в 12 раз больше.

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Луна
МКС
Союз ПКК
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