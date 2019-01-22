Рогозин поддержал увеличение числа женщин в отряде космонавтов

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Роскосмос в инициативном порядке сформирует отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 21 января. / ТАСС/. Роскосмос рассмотрит возможность более активного вовлечения женщин в будущие отряды космонавтов, сообщил в понедельник журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы считаем, что отряд космонавтов выглядел бы более уверенно, более эффективно шла работа, если бы количество женщин в отряде увеличилось. Центр подготовки космонавтов и Роскосмос с симпатией относятся к идее целенаправленного поиска будущих участников отряда космонавтов из числа тех специалистов, которые уже сложились как талантливые исследователи. Конечно, при отборе будем смотреть за возможностью более активного вовлечения в отряд космонавтов", - сказал Рогозин.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что госкорпорация "Роскосмос" в инициативном порядке сформирует отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту, поиск кандидаток будет вестись среди космических специалистов.

По словам Рогозина, когда речь идет о миссиях в дальнем космосе, а также об увеличении количества экспериментов, которые будут проводиться на Международной космической станции в самых разных сферах - биология, химия, медицина - будут необходимы специалисты именно в этих областях.

Он уточнил, что Роскосмос обратит самое пристальное внимание на отбор будущих космонавтов и поскольку отбор очень жесткий, то количество претендентов должно быть намного больше. "Надо отбирать не из десятков и не из сотен, а из десятков тысяч людей для того, чтобы были лучшие из лучших. От пассивной формы работы с отрядом космонавтов, когда просто объявляется набор и люди подают заявки, должен быть переход к поиску самых талантливых специалистов из числа молодых мужчин и женщин", - сказал Рогозин.

Женщины в российском отряде

Женщины не попали в отряд космонавтов в рамках нового набора, который завершился летом 2018 года. Некоторые специалисты позже объяснили это особенностями национального менталитета и меньшим желанием женщин стать космонавтами. Набор был открытый: попытать счастье мог любой гражданин РФ не старше 35 лет, имеющий высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Были отобраны кандидаты в космонавты только мужчины.

За все время из СССР и России полет в космос смогли совершить лишь четыре женщины - Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Для сравнения: коллеги из NASA до сегодняшнего дня отправили в космос 47 женщин, то есть почти в 12 раз больше.