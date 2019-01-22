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22.01.2019
ЦАМТО

Минобороны Сингапура намерено приобрести партию истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

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Истребитель F-35
Истребитель F-35.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 21 января. МО Сингапура предполагает приобрести "небольшое количество" истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2", которые по итогам проведенной оценки были признаны "наиболее подходящей заменой" устаревших F-16C/D.

Данное заявление Министерство обороны Сингапура опубликовало 18 января после завершения проведенной в течение 5 лет командованием ВВС совместно с оборонным научно-техническим агентством DSTA (Defence Science and Technology Agency) технической оценки вариантов замены состоящих на вооружении F-16. Как предполагается, F-16 будут списаны после 2030 года.

Как указано в пресс-релизе МО Сингапура, по результатам проведенной технической оценки, целесообразным признано приобретение небольшого количества F-35 для полной оценки их возможностей и соответствия требованиям перед принятием решение о более крупной закупке. МО Сингапура пока не раскрывает о приобретении какой из версий F-35 идет речь.

ВВС Сингапура эксплуатируют около 20 самолетов F-16C и 40 самолетов F-16D Блок.52/52 +, приобретенных в 1990-е гг. и модернизированных в Израиле. Версия "D" оптимизирована для выполнения задач радиоэлектронной борьбы. На вооружении ВВС также имеется 40 многоцелевых истребителей F-15SG.

В настоящее время ВВС Сингапура проводят комплексную модернизацию F-16C/D в средине срока эксплуатации, включая оснащение новой РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (предположительно AN/APG-83 компании Northrop Grumman), обновленным комплектом авионики (терминалы многофункциональной системы распределения информации Link-16 MIDS-LVT). Работы по модернизации начались в 2016 году и, как ожидается, будут завершены к 2023 году.

Хотя ожидается, что модернизированные F-16 прослужит до 2030 года, министр обороны Сингапура Нг Энг Хен подчеркнул, что время для поиска замены для них ограничено. Министр оценил данный период в 10 лет.

На следующем этапе МО Сингапура намерено обсудить детали проекта с соответствующими структурами в США. По расчетам, на переговоры с американской стороной потребуется 9-12 месяцев. После этого предполагается закупить несколько самолетов F-35 для оценки их возможностей перед принятием решения о приобретении купной партии этих машин.

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
Сингапуp
США
Продукция
F-15
F-16
F-35
Небо РЛК
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