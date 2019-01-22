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22.01.2019
ЦАМТО

ВВС Индии приобретут 8 дополнительных истребителей Су-30МКИ

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Су-30МКИ
Су-30МКИ.
Источник изображения: Irkut.com

ЦАМТО, 21 января. ВВС Индии для компенсации имевших место потерь в результате аварий и катастроф планируют разместить заказ на приобретение у госкомпании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) восьми дополнительных истребителей Су-30МКИ.

Как сообщает India Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ВВС Индии, стоимость контракта может составить свыше 30 млрд. рупий (420 млн. долл.).

На текущий момент в составе ВВС Индии насчитывается 12 эскадрилий Су-30МКИ.

Источник также сообщил, что недавняя информация о намерении закупки дополнительной партии модернизированных Су-30МКИ в количестве 40 ед. не соответствуют действительности.

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
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