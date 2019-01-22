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22.01.2019
ЦАМТО

Минобороны Латвии приостановило закупку ББМ GTP финской компании Sisu Auto

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БМ SISU GTP
Опытный образец финской бронированной машины SISU GTP.
Источник изображения: Sisu Auto

ЦАМТО, 21 января. МО Латвии получило указание приостановить процедуру приобретения бронемашин GTP с колесной формулой 4х4 у финской компании Sisu Auto (Oy Sisu Auto Ab) по результатам изучения поданных двумя участвовавшими в конкурсе компаниями-претендентами официальных протестов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, Латвийское Бюро контроля за закупками, которое осуществляет надзор за государственными закупками, 16 января опубликовало подробный 31-страничный отчет, который фактически запрещает МО Латвии заключать соглашение с Sisu Auto, ссылаясь на "нарушения", допущенные в ходе процедуры тендера.

Согласно решению бюро, комиссии по закупкам МО Латвии предоставлено три месяца на проведение анализа и "устранение нарушений", выявленных в ходе процедуры приобретения.

Как сообщал ЦАМТО, закупаемые ББМ предназначены для замены состоящих на вооружении устаревших бронемашин. Закон Латвии о закупках в области обороны и безопасности предусматривает, что процедура торгов должна проводиться в два этапа. Первая фаза двухэтапной процедуры приобретения (предварительного отбора участников торгов) была завершена в феврале 2018 года. Для участия в конкурсе свои заявки представили 12 претендентов, 6 из которых были допущены для участия во втором этапе торгов. В итоге свое желание продолжить участие в конкурсе изъявили компании Oy Sisu Auto (Финляндия) – GTP 4x4, AM General (США) – HMMWV, Paramount Group (ЮАР) – "Мародер" и Otokar (Турция) – "Кобра". Ко второму этапа конкурса МО Латвии приступило в мае. Техника прошла испытания в Латвии как на дорогах общего пользования, так и в условиях бездорожья.

В декабре 2018 года латвийские СМИ сообщили о выборе победителем тендера финской компании Sisu Auto. Предполагаемая стоимость закупки составляет 200 млн. евро (228 млн. долл.).

Южноафриканская Paramount Group и американская AM General опротестовали результаты тендера в Бюро контроля за закупками, ссылаясь на нарушения при проведении тендера и использование заказчиком неизвестных методологий оценки.

Следует отметить, что выбор финской ББМ вызвал удивление ряда экспертов, поскольку GTP является совершенно новой бронемашиной, которая ранее нигде не эксплуатировалась, в отличие от представленных конкурентами образцов. Именно по этой причине выбор Министерства обороны стал предметом особого внимания. Как отметили в AM General и Paramount Group, финская бронемашина не соответствует первоначальным требованиям Министерства обороны.

Министерство обороны Латвии пока не комментирует ход тендера и потенциальную возможность аннулирования его результатов.

21.01.2019
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Страны
Латвия
США
Турция
Финляндия
ЮАР
Продукция
HMMWV
Компании
AM General
Paramount Group
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