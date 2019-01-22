В России через три года пройдут испытания технологии "Воздушного старта"

ЦАМТО, 21 января. Испытания технологии "Воздушного старта" планируется провести в России через три года, сообщил "РИА Новости" генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ им. академика В.П.Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.

Как напоминает агентство, технология "Воздушного старта" предполагает старт ракеты с воздушного средства, которое находится в полете. Ракета может запускаться с самолета, дирижабля или экраноплана. Эта технология разрабатывается учеными с середины прошлого века, но за почти 70 лет более чем из 100 проектов успешными были единицы.

"В настоящее время Государственным ракетным центром имени Макеева в инициативном порядке запланированы проектно-конструкторские работы по созданию авиационно-ракетного комплекса на базе самолета Ил-76. Созданный задел и технические возможности позволяют выйти на практические испытания (технологии "Воздушного старта" – ред.) через три года. Но надо понимать, что финансовое обеспечение проекта может внести свои коррективы", – сказал В.Дегтярь.

Как отметил В.Дегтярь, запуск ракет с помощью технологии "Воздушного старта" имеет ряд преимуществ по сравнению с полетами с поверхности Земли: снижаются потери скорости ракеты, есть возможность увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на орбиту.

В США в 1970-х годах была успешно испытана система воздушного пуска ракеты для поражения спутников с истребителя F-15, но работы в дальнейшем были прекращены. В 1990 году в рамках проекта американских компаний Orbital Science и Hercules Aerospace ракета-носитель Pegasus, стартовавшая с самолета, успешно вывела спутник на орбиту Земли. Это единственная система с воздушным стартом, находящаяся сейчас в эксплуатации.

"При воздушном старте, в отличие от наземного, ракета за счет самолета проходит наиболее плотные слои атмосферы и получает значительную начальную скорость. На высоте 10 км плотность атмосферы в 3,3 раза ниже плотности на уровне моря. Поэтому при воздушном старте снижаются потери скорости ракеты на преодоление аэродинамического сопротивления. Такие условия старта позволяют обеспечить на 25-30% большие энергетические возможности по выведению ракеты. При ее старте со сверхзвукового высотного самолета-разгонщика прирост массы полезной нагрузки, выводимой на орбиту, будет еще большим", – подчеркнул в интервью "РИА Новости" В.Дегтярь.

Он отметил, что при воздушном старте у ракеты появляются дополнительные функциональные возможности. Она приобретает гибкость в выборе района старта, включая приэкваториальные широты. По словам В.Дегтяря, это обеспечивает широкий спектр наклонений орбит без выделения дополнительных зон отчуждения для падения отработавших ступеней ракеты.

"Также она становится оперативной в доставке космического аппарата в заданную точку на орбите. Это важно при замене выбывшего из строя космического аппарата в многоспутниковых группировках", – цитирует "РИА Новости" В.Дегтяря.