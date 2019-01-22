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22.01.2019
ЦАМТО

В ВКС поступила партия новейших вертолетов Ми-8АМТШ

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Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото
Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Юлия Насулина

ЦАМТО, 21 января. В соединение Воздушно-космических сил, дислоцированное в Московской области, поступила партия новейших вертолетов Ми-8АМТШ специальной модификации.

Предварительно летный и инженерно-технический состав ВКС выполнил комплекс мероприятий по приему техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем, узлов и механизмов на земле и в воздухе.

Экипажи и специалисты инженерно-авиационной службы соединения ВКС прошли переучивание на данный тип авиационной техники.

Вертолеты доставлены в пункт постоянной дислокации и в ближайшее время будут задействованы в плановых полетах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
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