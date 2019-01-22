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22.01.2019
ЦАМТО

Парк учебно-тренировочных средств РВСН насчитывает более 1,5 тыс. наименований

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Шахта ракетного комплекса РВСН РФ
Шахта ракетного комплекса РВСН РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 21 января. В РВСН создана система подготовки специалистов с широким использованием учебно-тренировочных средств, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.

Имеющийся в РВСН парк учебно-тренировочных средств насчитывает более 1,5 тыс. наименований. Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий в различных ситуациях, в том числе и нештатных.

В интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных тренажерных комплексов. Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс". Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть. Это позволит военнослужащим отрабатывать на тренажерах не только задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные командно-штабные тренировки с выполнением условных пусков ракет.

В этом году планируется провести около 50 испытаний тренажеров, в том числе с 3-D и 5-D графикой для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения, в прошлом году проведено около 30 успешных испытаний, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

21.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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