Международный противоминный центр ВС РФ получил первые модернизированные серийные роботы "Уран-6"

ЦАМТО, 21 января. Международный противоминный центр Вооруженных Сил России получил первые серийные модернизированные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".

Модернизированный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" получил новую платформу для транспортировки. В состав "робота-сапера" войдет четырехосный "Камаз", оборудованный специальной платформой с системой "Мультилифт". Конструкция платформы в разы сокращает время подготовки комплекса к работе и занимает порядка 3-4 минут. Также на платформе имеется отсек для сменного трала.

Элементная база силовой установки модернизированного "Уран-6" полностью является разработкой отечественного производства.

Данный комплекс применялся на территории Северного Кавказа при сплошном разминировании местности от врзывоопасных предметов. Его опытные образцы успешно прошли все виды испытаний в ходе учений и боевых действий в Сирии.

"Уран-6" позволяет производить сплошное разминирование противопехотных минных полей, с массой взрывчатого вещества во взрывоопасных предметах до 2 кг в тротиловом эквиваленте, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.