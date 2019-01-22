Телеканал CNBC сообщил об испытаниях в России системы ПРО "Нудоль"

ЦАМТО, 21 января. Американский телеканал CNBC утверждает со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника, что Россия успешно испытала новую противоспутниковую систему в декабре прошлого года, передает "РИА Новости".

Ранее в обзорном докладе Пентагона по политике США в области противоракетной обороны сообщалось, что Москва разрабатывает технологии направленной энергии и наземного базирования.

Один из неназванных источников рассказал телеканалу, что испытание прошло 23 декабря прошлого года и стало седьмым испытанием противоспутниковой системы. Источник добавил, что российскую систему PL-19 Nudol ("Нудоль") дважды испытали в 2018 году.

Как утверждает телеканал, ракета летела 17 минут на расстояние почти три тысячи километров, после чего успешно достигла цели.