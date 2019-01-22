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22.01.2019
ЦАМТО

В этом году в войска поступит арктический вариант ЗРПК "Панцирь"

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

ЦАМТО, 21 января. Первый арктический комплект зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СА" поступит в войска в 2019 году, в ближайшие дни он выйдет на испытания, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Замглавы военного ведомства 18 января посетил дочернее предприятие АО "КБП" – АО "Щегловский вал", где заслушал доклады руководителей и конструкторов о перспективных разработках предприятия.

"Машина находится в цеху, на днях она выходит на испытания. Первый комплект ЗРПК "Панцирь" для Арктики мы получим в этом году", – сказал А.Криворучко.

Кроме того, во время визита на предприятие замглавы оборонного ведомства проинспектировал ход работ по серийному выпуску зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также боевых отделений "Бережок" и "Бахча-У" для оснащения БМП и БМД. А.Криворучко также осмотрел семейство противотанковых ракет "Корнет" и "Аркан", 30-мм автоматических пушек и стрелковое вооружение.

Замминистра обороны также ознакомился с производящимися на предприятии образцами вооружения и военной техники и наградил отличившихся работников АО "КБП" медалями Минобороны РФ "За трудовую доблесть", "За укрепление боевого содружества", "Михаил Калашников".

"В 2019 году ожидается поставка опытной партии БМП-3 с перспективным боевым модулем "Эпоха" и модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем "Бережок". Также планируем заключить долгосрочный контракт на серийную поставку более 150 новых БМП-3", – добавил А.Криворучко.

Справочно:

На сегодняшний день комплексы "Панцирь-С" являются одними из лучших в своем классе. Сирийская кампания и длительный опыт эксплуатации в реальных боевых условиях позволили тульским конструкторам максимально усовершенствовать "Панцирь-С", в результате чего значительно расширены границы обнаружения и поражения малоразмерных и малоскоростных целей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

21.01.2019
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Сирия
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96К6 Панцирь-С1
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