РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" значительно расширили боевые возможности реактивной артиллерии

ЦАМТО, 21 января. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 18 января ознакомился с производственной линией одного из крупнейших в мире разработчиков и производителей реактивных систем залпового огня (РСЗО) и реактивных снарядов к ним АО "НПО "Сплав".

"Работы по модернизации систем "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" позволили значительно расширить боевые возможности реактивной артиллерии в калибрах 122 и 300 миллиметров. В рамках этих опытно-конструкторских работ (ОКР) были модернизированы боевые машины РСЗО "Град" и "Смерч" в части автоматизации процессов наведения и управления стрельбой. Увеличена точность, дальность стрельбы и могущество реактивных снарядов", – сказал замглавы военного ведомства.

А.Криворучко сообщил, что в настоящее время предприятие в интересах Минобороны России выполняет ОКР, направленные на расширение номенклатуры применяемых боеприпасов, дальнейшее увеличение дальности и точности стрельбы в калибре 300 миллиметров, а также создание боевых машин в интересах инженерных войск и войск радиационной, химической и биологической защиты.

Государственной программой вооружения (ГВП) до 2027 года спланирована закупка различных номенклатур реактивных снарядов в соответствии с потребностью Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Гособоронзаказ выполняется предприятием в установленные сроки и с надлежащим качеством. Объемы заказов, планируемых в рамках ГПВ 2027, позволяют предприятию стабильно развиваться и с надеждой смотреть в будущее", – цитирует заместителя министра обороны Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.