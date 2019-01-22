В Центральный военный округ поступили два новых транспортных самолета Ан-148-100

Прибытие в состав 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа двух полученных этим полком пассажирских самолетов Ан-148-100Е (серийные номера 44-01 и 44-02, регистрационные номера RA-61734 и RA-61735). Кольцово (Екатеринбург), 18.01.2019.

ЦАМТО, 21 января. Центральный военный округ (ЦВО) получил по гособоронзаказу два новых самолета Ан-148-100. Они будут базироваться в отдельном транспортном смешанном авиационном полку в Свердловской области.

Приемная комиссия округа проверила самолеты на заводе в Воронеже. Техника 18 января прибыла в Екатеринбург.

Экипажи прошли переучивание на новый тип самолета на аэродроме Чкаловский в Московской области.

Новые Ан-148-100 будут применять для перевозки оперативных и рабочих групп командования ЦВО в зоне ответственности округа во время учений и тренировок.

Справочно:

Ан-148 – ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, может совершать полеты от 2 тыс. км до 5 тыс. км без промежуточных посадок с крейсерской скоростью 800-870 км в час, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.