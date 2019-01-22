ЦАМТО, 21 января. Россия в 2019 году поставит Сербии 10 вертолетов – семь Ми-35 и три Ми-17. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 18 января президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации по результатам визита президента РФ Владимира Путина.

"В предыдущий период мы договорились, и теперь получили подтверждение договоренностей о поставках военной техники. В течение этого года Сербия получит семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17", – заявил А.Вучич. Глава государства отметил, что с учетом ранее заказанных девяти западноевропейских вертолетов H145М, Сербия получит наиболее сильную вертолетную группировку за последние 30 лет.

"Мы также договорились о дальнейшей модернизации наших четырнадцати МиГ-29 до поколения 4+ с самыми современными БРЛС", – заявил президент.

Справочно: программа модернизации МиГ-29

По информации Министерства обороны Сербии Военно-воздушные силы страны 21 августа 2018 года приняли на вооружение первые два истребителя МиГ-29 , которые были поставлены в рамках соглашения с Российской Федерацией.

В посвященном данному событию официальном мероприятии на авиабазе Батайница приняли участие президент Сербии Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин, другие официальные лица.

По состоянию на тот момент комплексную модернизацию полностью прошли первые два из шести поставленных РФ самолетов. Согласно планам, в течение ближайших недель в составе ВВС Сербии будет состоять шесть боеготовых МиГ-29, и через два месяца (то есть к концу октября 2018 года) – девять.

Как сообщал ЦАМТО, согласованный Белградом и Москвой пакет поставки ВиВТ ВС Сербии оценивается в сумму 185 млн. евро. В него включена безвозмездная передача шести истребителей МиГ-29 (сербская сторона оплачивает только работы по их ремонту и модернизации), авиационного вооружения и комплектующих, в том числе запасных двигателей, инструмента и другого сопутствующего оборудования для эксплуатации истребителей в течение следующих 15 лет. В стоимость договора включены строительство ангара и укладка нового покрытия на взлетно-посадочной полосе авиабазы. Финансирование доставки самолетов также обеспечила российская сторона.

Работы по капитальному ремонту и модернизации МиГ-29 проводились на военном авиаремонтном заводе Moma Stanojlovic в Батайнице при участии российских специалистов. Процедуру модернизации прошли четыре состоящих на вооружении ВВС Сербии самолета (три одноместных МиГ-29B и один двухместный МиГ-29УБ) и шесть истребителей, которые безвозмездно переданы Россией (один МиГ-29A, три МиГ-29С и два МиГ-29УБ). По словам министра обороны Сербии Александра Вулина, эту же процедуру пройдут и четыре "белорусских" самолета (то есть всего 14 машин).

Целью программы является модернизация всех самолетов к единому стандарту МиГ-29СМ и продление сроков их эксплуатации до 2030 года и далее. Военное руководство Сербии ожидает, что работы будут завершены к концу 2018 году, после чего истребители будут переданы в распоряжение 204-й авиационной бригады.

А.Вучич также напомнил, что сербская сторона получила в дар 30 танков Т-72С и 30 БРДМ -2 с вооружением (14,5-мм пулемет КПВТ). Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и ЗРПК "Тунгуска".

Кроме того, Белград и Москва работают над трехлетними и пятилетними планами военно-технического сотрудничества.

В ходе нынешнего визита на высшем официальном уровне получила подтверждение информация и закупке Сербией семи вертолетов Ми-35 и трех Ми-17 (ранее сообщалось о возможных закупках Белградом четырех 4 Ми-35 и до четырех Ми-17).