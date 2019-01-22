Переданные Лаосом Т-34 встретили в Наро-Фоминске

Они поступят в распоряжение Кантемировской танковой дивизии

НАРО-ФОМИНСК /Московская область/, 20 января. /ТАСС/. 30 танков Т-34, которые были переданы российским военным лаосской армией, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск.

Как сообщил на церемонии встречи боевых машин замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, Т-34 поступят в распоряжение Кантемировской танковой дивизии. В ближайшее время, по его словам, экипажи танков начнут подготовку к параду Победы на Красной площади. Также боевые машины будут участвовать в исторических теле- и кинопроектах.

"На основании указаний министра обороны, начальника генерального штаба принято решении о создании батальона Т-34. Сводный батальон будет дислоцироваться в Наро-Фоминске в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии", - сообщил на церемонии командир дивизии Владимир Завадский.

По его словам, батальон будет готов к выполнению возложенных на него задач уже с 1 марта.

Состояние машин

Переданные танки находятся в очень хорошем состоянии, сообщил журналистам в воскресенье заместитель гендиректора корпорации "Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Здесь у нас работают бригады по просьбе Министерства обороны. Оказываем помощь и будем дальше ее оказывать. Танки в очень хорошем состоянии, не требуют серьезного, углубленного технического воздействия", - сказал Халитов на церемонии встречи боевых машин.

Прибывшие танки относятся к модификации Т-34-85 образца 1944 года. "23 января будет ровно 75 лет, как именно эта модификация танка Т-34-85 образца 1944 года была принята на вооружение", - уточнил Халитов.

В воскресенье, 20 января, 30 танков Т-34 железнодорожным составом прибыли из Владивостока в подмосковный Наро-Фоминск. До недавнего времени эта техника стояла на вооружении лаосской армии. При этом Лаос получил от России модернизированные танки Т-72 и боевые машины БРДМ-2М.

Переданные Лаосом танки прибыли во Владивосток 9 января и отправились в Наро-Фоминск по железной дороге. При этом Лаос получил от России модернизированные танки Т-72 и боевые машины БРДМ-2М.

В новость внесены изменения (14:54 мск) - добавлена информация о состоянии танков