Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила аэродром условного противника на Кубани

Для поражения целей использовались управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Более десятка новейших штурмовиков Су-25СМ3, дислоцируемых в Краснодарском крае, успешно выполнили задачи летно-тактического учения по уничтожению наземных объектов, в том числе управляемыми ракетами. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа.

"Экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему ПВО, выполнили пуски управляемых ракет и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов Кубани", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

К выполнению полетных заданий было привлечено более 200 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано свыше 10 самолетов, в том числе поступивших на вооружение в октябре прошлого года.

В пресс-службе напомнили, что штурмовик Су-25 "Суперграч" в отличие от предшественников оснащен системой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки на карте с точностью до 10 м, а кабина самолета имеет цифровой дисплей с возможностью отображения наземной и воздушной обстановки. Боевая эффективность машины улучшилась в три раза по сравнению с другими модификациями.