Разминирование Сирии и Лаоса. Какие задачи выполняют инженерные войска России

В 2018 году для войск разработано и принято на вооружение 13 современных образцов, более 570 единиц техники и 15 тыс. боеприпасов

21 января ежегодно в Вооруженных силах РФ отмечается День инженерных войск. Он установлен указом президента РФ от 18 сентября 1996 года, внесен в список профессиональных праздников и памятных дней Российской армии указом Владимира Путина от 31 мая 2006 года.

Цели и текущее состояние

Современные инженерные войска ВС РФ:

выполняют задачи по инженерной разведке, устройству окопов, траншей, укрытий, противотанковых рвов;

устанавливают минные поля и занимаются разминированием, производят взрывные работы;

оборудуют переправы на водных преградах, добывают и очищают воду в полевых условиях;

ведут работы по маскировке, имитации войск и объектов.

В мирное время эти подразделения очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов.

Тактические учения мотострелковой бригады и инженерных подразделений 5-й армии Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Отдельные инженерные бригады входят в состав Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов; морские инженерные батальоны — в состав Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ. В составе Черноморского и Балтийского флотов — отдельные морские инженерные полки. Также подобный полк создан для обеспечения действий флота в Арктике. К 2021 году инженерно-саперные и понтонно-мостовые бригады планируется создать в каждой общевойсковой армии.

Начальник инженерных войск — генерал-лейтенант Юрий Ставицкий (с июля 2010 года).

Подготовка военных инженеров

Подготовку офицерских кадров ведут Общевойсковая академия ВС РФ (Москва) и ее филиал — Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала А.И. Прошлякова. Младших специалистов готовит 187-й Псковский ордена Красной Звезды и 210-й Гвардейский Ковельский Краснознаменный межвидовые региональные учебные центры (последний расположен в Нижегородской области).

Российских специалистов по разминированию готовит 66-й Межведомственный методический учебный центр. В августе 2014 года для иностранцев было образовано специальное подразделение — Международный противоминный центр (МПЦ) ВС РФ в Нахабино (Московская область). Военнослужащие участвуют в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

Применение войск

Специалисты МПЦ занимались разминированием сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зора. С 2016 по июль 2018 года было проверено более 6,5 тыс. га территории, 1,5 тыс. км дорог, 17 тыс. зданий, обезврежено 105 тыс. взрывоопасных предметов. Центр также подготовил более 1,2 тыс. сирийских саперов.

Саперы Международного противоминного центр в Алеппо Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С октября прошлого года отряд из 36 военнослужащих МПЦ очистил от боеприпасов времен войны во Вьетнаме 52 га территории в Лаосе.

В декабре 2018-го за выполнение поставленных задач по разминированию военных и гражданских объектов президент РФ Владимир Путин наградил МПЦ ВС РФ орденом Кутузова. Всего за работу в Сирии государственные награды получили более 80 военнослужащих инженерных войск.

Летом 2018 года в рамках Армейских международных игр были проведены конкурсы инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", по итогам которых российские команды завоевали серебряную и золотую медали соответственно (золото в конкурсе "Безопасный маршрут" взяла команда Китая — прим. ТАСС).

Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В январе этого года саперы Минобороны РФ привлечены к расчистке русла реки Бурея в Хабаровском крае. Для ликвидации затора, который возник из-за обрушения части сопки в 73 км от поселка Чекунда, выделено более 300 т взрывчатых веществ.

Сообщалось, что военнослужащие отдельного батальона, в задачу которого входит разминирование территории Чечни и Ингушетии, смогут завершить работу через три года. Всего им осталось 6 тыс. га. Саперы очищают эти территории после ведения там боевых действий в ходе контртеррористических операций 1994–1996, 1999–2001 годов. Всего с мая 2012-го военные обследовали около 20 тыс. га, обезвредив около 33 тыс. взрывоопасных предметов.

Оснащение войск

В 2018 году инженерные войска получали современные средства: комплекты водолазного снаряжения, военные автомобильные краны, электростанции, мобильный лесопильный комплекс, комплекты для оборудования блокпостов, инженерных наблюдательных пунктов. Для войск разработано и принято на вооружение 13 современных образцов, более 570 единиц техники и более 15 тыс. боеприпасов.

В 2018-м поставлены первые шесть новейших бронированных машин разминирования БМР-3МА и инженерные машины разграждения ИМР-3М, созданные на базе танка Т-90А.

Бронированная машина разграждения БМР-3МА Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

По итогам испытаний в Сирии на вооружение поступили робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", ожидают также управляемые досмотровые робототехнические комплексы "Скарабей" и "Сфера". Сообщалось, что робот "Сфера" будет поставляться саперам в комплекте с защитным костюмом ОВР-2-02.

Также стало известно, что МПЦ получил первые серийные модернизированные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Он оборудован новой платформой для транспортировки: в его состав вошел четырехосный "КамАЗ" на специальной платформе с системой "Мультилифт".

В этом году пройдет государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), которая способна выполнять инженерные работы в условиях огневого воздействия противника и на радиоактивно зараженной местности.

В 2018 году на форуме "Армия" военные показали уникальный бронированный бульдозер Б10М2С. Контракт на поставку в российские войска таких инженерных машин с усиленной защитой на базе тракторов Б10М2 и Б12 был подписан с Минобороны в 2017 году.

Бронированный бульдозер Б10М2С Источник изображения: © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

Перспективные образцы инженерного вооружения разрабатывает Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск МО РФ. По результатам выполнения специальных задач в сирийской кампании находятся в работе такие новые средства инженерного вооружения:

многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин (МРТК-РТ);

конденсаторный взрывной прибор (ТПВК-43);

индукционный миноискатель (ИМП-3);

индивидуальные и групповые источники электроэнергии и другие средства, повышающие возможности и расширяющие арсенал войск.

Новый костюм сапера после подведения итогов его эксплуатации в Сирии оснастили системой охлаждения.

Из истории войск

В 1701 году издан указ Петра I о создании в Москве Школы пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров. С 1702-м выпускниками этой школы стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной армии, в 1704-м была сформирована понтонная команда. К 1712 году образован полк военных инженеров.

К 1850-м инженерные войска отделились от артиллерии, в 1870–1908 годах в их состав входили железнодорожные войска. К 1917 году численность составляла до 6% от общей численности Русской императорской армии.

После Октябрьской революции в ходе организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в ее состав вошли саперные роты и батальоны расформированных полков царской армии, в 1919-м были созданы и оснащены понтонные и электротехнические батальоны, автомобильные подразделения, маскировочные роты, минно-подрывная бригада и другие. Через десять лет штатные инженерные части имелись во всех родах войск РККА.

Великая Отечественная война показала важную роль инженерных войск в деле обеспечения боевых действий, в 1941–1942 годах действовали десять самостоятельных саперных армий. Впоследствии их переформировали в бригады. Три из этих бригад (1-я гвардейская инженерно-саперная Могилевская, 2-я гвардейская моторизованная штурмовая инженерно-саперная Новгородская и 1-я инженерно-саперная Новгородская) были представлены на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Советские саперы наводят переправу через реку Нарев Источник изображения: © Эммануил Евзерихин/ТАСС

После войны до середины 1970-х годов происходило техническое развитие войск, структура которых полностью сформировалась в 1960-е годы.

Мотострелковые полки имели в своем штате инженерно-саперные роты, дивизии и корпуса — инженерно-саперные батальоны, армии и округа — один или несколько инженерно-саперных полков, а также специализированные батальоны или полки — понтонно-мостовые, переправочно-десантные, дорожные, мостостроительные и др.

Части инженерных войск также имелись в центральном подчинении. Во второй половине 1970-х расходы на военных инженеров урезались, в результате чего с началом боевых действий в Афганистане Советская армия испытывала проблемы с инженерным обеспечением боя. Положение удалось улучшить, нарастив численность инженерных подразделений в несколько раз.

Саперы инженерно-саперной части ограниченного контингента советских войск в Афганистане Источник изображения: © Юрий Тыссовский/ТАСС

В 1986 году инженерные войска привлекались к ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции.

После распада СССР дислоцированные на территории России инженерные подразделения вошли в состав ВС РФ.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"