В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных

По информации Минобороны России, в ходе отражения атаки ПВО Сирии уничтожила более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

"Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", - сказали в Центре. Там добавили, что "21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений".

Подразделения ПВО Сирии в ходе отражения атаки уничтожили свыше 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что комплексам ПВО республики при отражении израильского авиаудара удалось сбить несколько вражеских целей. Как пояснили в Армии обороны Израиля, удар наносился по иранским силам "Аль-Кудс".

В воскресенье сирийское агентство SANA сообщило об отражении израильской атаки на юге страны. Для этого были задействованы силы ПВО. В этот же день в Израиле объявили о перехвате ракеты, запущенной по Голанским высотам.

13 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности наращивать атаки на иранские объекты в Сирии ради предотвращения военного закрепления Ирана в в этой стране.