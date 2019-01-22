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22.01.2019
ТАСС

ВМФ России взял на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США

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Эсминец США Porter
Эсминец США Porter.
Источник изображения: © EPA/MC3 Jonathan Sunderman/U.S. Navy

Наблюдение за действиями американских кораблей Gravely и Porter ведут корветы "Бойкий" и "Сообразительный"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Корветы Балтфлота взяли на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США Gravely и Porter. 

Об этом в понедельник сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны Российской Федерации.

"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США Gravely и Porter, - сказали в центре.

Там уточнили, что "наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный".

Ранее силы Черноморского флота начали слежение за действиями эсминца ВМС США Donald Cook, который вошел в Черное море. За действиями американского корабля наблюдает российский сторожевой корабль "Пытливый".

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Бойкий
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20380 Корвет-1
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