Войти
22.01.2019
Lenta.ru

"Роскоcмос" отправит на орбиту отряд женщин

461
0
0
Член экипажа МКС Елена Серова
Член экипажа МКС Елена Серова.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"Роскосмос" создаст отряд космонавток для полетов на орбиту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

Компания будет искать кандидаток среди работниц ракетно-космических предприятий. По данным источника, корпорация не намерена ждать, пока они сами запишутся, и займется поиском участниц отряда в инициативном порядке. Подготовку женщин организуют с учетом будущих лунных миссий.

Скафандр "Орлан-МКС" будет адаптирован, чтобы женщинам было удобнее в нем работать. Его дополнят элементами экзоскелета для усиления рук оператора. Таким образом космонавтки смогут выполнять тяжелые работы за бортом МКС и не только. Разработка электроприводов для рук уже запущена.

В 2014 году на МКС отправилась Елена Серова, она стала первой российской женщиной в космосе за 20 лет. Кроме нее на орбите побывали еще три женщины из России и СССР: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. США отправили в полет 48 женщин, три из которых погибли в катастрофах космических кораблей.

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
МКС
Похожие новости
19.11.2018
"Я думал, что представляю масштабы бедствия"
12.07.2018
Академик Сагдеев: "Есть шанс обнаружить внеземную жизнь в космосе"
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
21.04.2016
США заинтересованы в освоении окололунного пространства совместно с РФ
10.02.2015
Роскосмос пересмотрит перспективы пилотируемой космонавтики
10.08.2009
Виталий Лопота: мы устремлены в будущее»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 11:56
  • 6
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 22.01 11:52
  • 36
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 22.01 11:50
  • 115
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 22.01 11:50
  • 155
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 22.01 11:23
  • 10
США заблокировали поставки SSJ-100 Ирану
  • 22.01 11:18
  • 30
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 22.01 10:49
  • 2
Госиспытания первого боевого экзоскелета завершат в России до 2020 года
  • 22.01 10:38
  • 2
Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою
  • 22.01 10:36
  • 10
Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34
  • 22.01 09:45
  • 6
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 22.01 09:19
  • 7701
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 08:18
  • 3
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 22.01 05:08
  • 82
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 22.01 04:42
  • 1
Система управления диверсификацией ОПК
  • 22.01 04:42
  • 1
Финансы - справочники. Внедряем ERP на промышленном предприятий - шаг 4.