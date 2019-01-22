Система управления диверсификацией ОПК

21 ноября в г. Сочи состоялось совещание с руководством Минобороны и организаций ОПК по вопросам диверсификации. Один из ключевых вопросов — создание системы управления процессом диверсификации.

Диверсификация ОПК провозглашена стратегической национальной задачей. Главная цель сегодня — сохранить финансовую стабильность оборонной промышленности в период, когда пик расходов на перевооружение армии и флота будет пройден и объективно снизятся масштабы гособоронзаказа.

Приоритеты диверсификации

Президентом России было подчеркнуто, что диверсификация укрепит не только экономическую устойчивость ОПК, но и устойчивость критической инфраструктуры в условиях киберугроз, валютных колебаний и других рисков. Позволит минимизировать воздействие факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию большинства инвестиционных программ российских инфраструктурных монополий и госкорпораций.

По словам Владимира Путина, некоторые крупные компании уже заметно увеличили объём выпуска гражданской продукции и в этом году выходят на показатели, намеченные на 2020 год.

В целом по ОПК доля гражданской продукции должна составить 20,7%, а по организациям ГК «Ростех» около 29%. Президент особо обратил внимание, что в полной мере система диверсификации пока не заработала — для достижения 30% гражданской продукции к 2025 г. и 50% к 2030 г. — принимаемых мер недостаточно.

В приоритетном порядке необходимо решить 4 приоритетных задачи.

1. Завершение работы по формированию нормативно-правовой базы, позволяющей оборонным предприятиям диверсифицировать производство. Эту работу необходимо закончить до конца этого года и выполнить все поручения, данные 24 января 2018 г. на совещании в Уфе.

При этом особое внимание должно быть уделено законодательству, которое позволит определять номенклатуру и долю гражданской продукции, подлежащей закупке естественными монополиями, госкорпорациями и органами власти. На начальном этапе диверсификации они должны стать ключевыми потребителями гражданской продукции ОПК.

2. Создание системы управления процессом диверсификации, позволяющей, как минимум на трёхлетний период прогнозировать объемы и номенклатуру гражданской продукции, а также прогнозировать потребности перспективных рынков.

3. Оценка объемов финансирования господдержки каждого проекта, включая субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам и средства на НИОКР.

4. Увязка процесса диверсификации с реализацией национальных проектов или программ развития. Участие организаций ОПК в таких проектах должно стать важным инструментом стимулирования спроса, наращивания объёмов производства и сбыта гражданской продукции.

Для этого необходимо соотнести планы оборонных предприятий по производству гражданской продукции с инвестиционными программами естественных монополий и госкорпораций. А также с планами закупок органов власти, участвующих в национальных проектах.

Система управления диверсификацией

Создание системы управления процессом диверсификации — одна из самых принципиальных и системны задач в современных условиях. Говоря о необходимости ее построения, президент отметил:

«Необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации. Её, к сожалению, нет. Речь идёт о том, чтобы чётко как минимум на трёхлетний период с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует её поставлять, — обозначил задачу Владимир Путин, — На первый взгляд это административный подход, но, судя по всему, по-другому невозможно, потому что, ещё раз хочу подчеркнуть, в целом работа идёт медленно».

Поставленная задача по формированию системы управления диверсификации является крайне важной и своевременной.

Анализ положительного опыта и ошибок диверсификации 1990-х показывает, что для повышения успешности ее проведения необходимо обеспечить формирование Плана развития организаций ОПК в новых условиях деятельности. При одновременном обеспечении следующей последовательности основных работ:

устанавливается совокупность мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целевых показателей диверсификации;

проектируется рациональная последовательность выполнения (начала, окончания) каждого мероприятия, определяются приоритеты среди них;

определяются источники и размеры финансирования запланированных мероприятий;

выбирается рациональная форма Плана развития организаций ОПК с точки зрения его структуры, а также способа представления целей (целевых задач, показателей) и мероприятий, их реализующих;

проводится оценка качества проекта Плана развития организаций ОПК, в том числе расчет его экономической и социальной эффективности. Такой расчет должен проводиться с учетом того, что планируемый уровень научно-технического, организационно-экономического и социального развития оборонного предприятия в рассматриваемом периоде должен обеспечить достижение целей основной деятельности и конверсии.

Особое внимание, должно быть уделено региональному аспекту диверсификации. Необходимым условием эффективной разработки и реализации рыночно ориентированных региональных конверсионных программ являются:

наличие на конкретной территории достаточно мощного ядра организаций ОПК с высокой степенью диверсификации производства;

наличие потенциальной или фактически развитой кооперации между региональными организациями ОПК по производству гражданской продукции;

возможность централизованной поддержки перепрофилирования оборонных мощностей из бюджета территории;

возможность формирования территориальной рыночной инфраструктуры для содействия диверсификации в виде маркетинговых, консалтинговых центров, инвестиционных институтов и т. п.

Сегодня реализацию части этих аспектов диверсификации могли бы взять на себя региональные фонды развития промышленности.

Три уровня решений по управлению диверсификацией. Источник: http://arsenal-otechestva.ru

Системный подход к диверсификации

Фактически предыдущий опыт конверсии свидетельствует, что для эффективного управления конверсионными процессами — необходимо выделить диверсифицируемые организации ОПК в отдельную группу по каждой отрасли.

По нашему мнению, по отношению к такой группе организаций ОПК должна быть выстроена 3-хуровневая система управления процессами диверсификации (см. рис. 2). Такой поход подробно разрабатывается отечественной школой системной экономики, исследующей проблемы стратегического планирования деятельности и развития предприятий в условиях конкуренции (см. работы чл. — корр. РАН Г. Б. Клейнера).

Для четкой интерпретации экономического содержания стратегических решений целесообразно разделить технико-экономические, финансовые, социальные и др. процессы, протекающие на предприятии на 3 группы.

Сфера тактических решений: процессы использования имеющегося потенциала для производства продукции и оказания услуг.

Сфера стратегических решений: процессы создания, наращивания и модернизации производственного потенциала предприятия.

Сфера суперстратегических решений: процессы, реализующие механизмы развития самой воспроизводственной базы предприятия.

На основе такого разделения можно классифицировать государственные решения, касающиеся предприятия, как субъекта экономики. Применительно к задаче построения системы управления процессом диверсификации ОПК можно предложить следующий системный комплекс мероприятий.

1. Сфера суперстратегических решений — оценка возможностей, определение приоритетных направлений мероприятий по диверсификации и реструктуризации производств организаций ОПК, в том числе:

1.1. Разработка четкой системы государственных приоритетов диверсификации и реструктуризации производств организаций ОПК на период до 2030 года.

1.2. Формирование перечня организаций ОПК, производство которых подлежит диверсификации на период до 2030 года (в разрезе субъектов РФ).

1.3. Прогноз степени (доли) диверсификации в организациях ОПК, в том числе оценка и прогноз объемов задействованных и высвобождаемых производственных мощностей для целей производства гражданской продукции (с учетом текущих и перспективных потребностей) на период до 2030 года.

1.4. Прогноз социально-экономической ситуации в организациях ОПК, производство которых подлежит диверсификации на период до 2030 года (в разрезе субъектов РФ).

2. Сфера стратегических решений — совершенствование государственной и региональной промышленной политики, научно-методическое и организационно-технологическое сопровождение диверсификации и реструктуризации производств организаций ОПК, в том числе:

2.1. Анализ научного и производственного потенциала, задействованных и высвобождаемых производственных мощностей организаций ОПК, производство которых подлежит диверсификации на период до 2030 года (в разрезе субъектов РФ).

2.2. Оценка степени соответствия региональных программ социально-экономического развития государственным приоритетам диверсификации и реструктуризации производств организаций ОПК на период до 2030 года.

2.3. Разработка сбалансированного комплексного развития системы мер господдержки, стимулирования и реализации программно-целевых методов регулирования процессов диверсификации и реструктуризации производств организаций ОПК на период до 2030 года.

2.4. Разработка и обоснование системы региональных продуктовых приоритетов диверсификации и реструктуризации производств организаций ОПК, в том числе разработка предложений по перспективной номенклатуре гражданской продукции в среднесрочной перспективе (в разрезе субъектов РФ).

2.5. Разработка методических рекомендаций по формированию стратегического плана, оптимального диверсификационного портфеля и целевых показателей реструктуризации организаций ОПК, производство которых подлежит диверсификации на период до 2030 года.

2.6. Разработка методических рекомендаций по формированию, технико-экономическому обоснованию и оценке рисков реализации проектов диверсификации организаций ОПК.

3. Сфера тактических решений — технико-экономическое обоснование источников финансирования, информационно-аналитическое обеспечение и мониторинг разработки и выполнения проектов диверсификации и реструктуризации производств организаций ОПК, в том числе:

3.1. Формирование единой информационной среды работы с данными о диверсификации в режиме «реального времени» на основе системы алгоритмизированного взаимодействия организаций ОПК.

3.2. Экспертный анализ, оценка и технико-экономическое обоснование источников финансирования (собственные, привлеченные, заемные) реализации проектов диверсификации организаций ОПК (в разрезе субъектов РФ).

3.3. Сводный расчет потребностей в ресурсном обеспечении реализации проектов диверсификации организаций ОПК в соответствии с региональными приоритетами (в разрезе субъектов РФ).

3.4. Увязка основных мероприятий региональных программ социально-экономического развития и проектов диверсификации ОПК.

3.5. Экспертный анализ текущей хозяйственной деятельности организаций ОПК, производство которых подлежит диверсификации (в разрезе субъектов РФ).

Денис Журенков, экономист, ответственный секретарь рабочей группы при коллегии ВПК РФ по реализации проекта кластера двойного назначения

Материал опубликован в журнале «Арсенал Отечества» № 6 (38) за 2018 г.