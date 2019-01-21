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21.01.2019
Росинформбюро

Развитие ОПК: Задачи диверсификации в 2019 году

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Продукция АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Продукция АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Источник изображения: vpk-news.ru

Рост объемов производства и продаж гражданской продукции должен как повысить финансовую устойчивость оборонной промышленности, так и ее дальнейшее развитие в качестве высокотехнологичного сектора экономики.

Президентом России перед отечественной оборонной промышленностью поставлена задача нарастить долю продукции гражданского и двойного назначения до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году. По итогам 2018 г. доля гражданской продукции ОПК составляет порядка 20,7%.

Диверсификация должна укрепить не только экономическую устойчивость ОПК, но и устойчивость критической инфраструктуры в условиях киберугроз, валютных колебаний и других рисков

А также позволит минимизировать воздействие факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию большинства инвестиционных программ российских инфраструктурных монополий и государственных корпораций.


Три ключевых направления на текущий год

Первое и главное направление – создание системы управления процессом диверсификации, позволяющей, как минимум на трёхлетний период прогнозировать объемы и номенклатуру гражданской продукции, а также прогнозировать потребности перспективных рынков.

Второе – оценка объемов финансирования господдержки каждого проекта, включая субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам и средства на НИОКР.

Третье – увязка процесса диверсификации с реализацией нацпроектов, программ развития госкорпораций и планов закупок органов власти.


5 комплексных задач

В рамках этих направлений можно выделить 5 комплексных задач на 2019 год.

Первая: разработка необходимых мер господдержки проектов и программ производства гражданской продукции на период до 2022г.

Вторая: формирование номенклатуры гражданской продукции, а также проектов (программ) их производства в 2019-2021 годах с разбивкой по рынкам сбыта и потребителям.

Третья: обеспечить формирование и ведение реестра проектов (программ) производства гражданской продукции ОПК.

Четвертая: совершенствование регулирования заключения и реализации специальных инвестконтрактов (СПИК), а также расширение сферы деятельности Фонда развития промышленности в целях финансирования проектов по диверсификации организаций ОПК.

Пятая: обеспечение льготного кредитования производства и приобретения гражданской продукции ОПК.

Также важной задачей является установление некоторой конфиденциальности в сфере закупок организациями ОПК материалов и комплектующих, необходимых при разработке и производстве гражданской продукции.

Важной задачей является установление некоторой конфиденциальности в сфере закупок организациями ОПК материалов и комплектующих, необходимых при разработке и производстве гражданской продукции.


Стимулирование диверсификации

Вместе с тем, не следует забывать, что стратегическая цель диверсификации – сохранить финансовую стабильность оборонной промышленности в период, когда пик расходов на перевооружение армии и флота будет пройден и объективно снизятся масштабы гособоронзаказа.

Одновременно с федеральными мерами господдержки необходима и проработка вопросов стимулирования диверсификации на уровне бизнес-процессов самих организаций ОПК.

Сегодня можно выделить 3 крупных блока, наиболее существенных для развития гражданских производств и соответствующего законодательного обеспечения.

Первый блок – формирование инвестресурса для развития гражданских направлений. В числе наиболее востребованных мер господдержки: льготное налогообложение, ускоренная амортизация и снижение таможенных пошлин для закупаемого высокотехнологичного «гражданского» оборудования, защита внутреннего рынка, совершенствование ценообразования.

Второй блок – формирование и стимулирование платежеспособного спроса как на саму гражданскую продукцию ОПК, так и на услуги ее послепродажного и сервисного обслуживания.

Очевидно, что создание системы управления процессом диверсификации ОПК потребует концентрации всех ресурсов, в том числе институтов развития, действующих в нашей стране.

Третий блок – стимулирование трансфера технологий «двойного» применения из ОПК в гражданское производство для увеличения числа инновационных проектов, а также создание материальных стимулов для топ-менеджмента предприятий ОПК в целях роста продаж гражданской продукции.

Также необходимо обратить внимание на следующий аспект. Очевидно, что создание системы управления процессом диверсификации ОПК потребует концентрации всех ресурсов, в том числе институтов развития, действующих в нашей стране.

Именно через институты развития может быть обеспечен приток дополнительных инвестресурсов для каждой из стадий жизненного цикла разработки нового продукта и фактически запущен «конвейер финансирования».


Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Росинформбюро
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Кредитование
Страны
Россия
Компании
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ
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2 комментария
№1
21.01.2019 05:34
Большая надежда на увеличение ж.д. перевозок по Транссибам и БАМам, все локомотивы вроде наши, но это  на 30% локализованные, самое сложное электрическая часть импортная и тщательно скрывается Трансмашами, науськать надо авторитетов типа С.В.Чемезова. Таких миллиардных в долл. ситуаций около сотни. Второе не допустить ликвидацию своих котельщиков в пользу обещанных локализаций Сименсами  320 и 180 Мвт ГТД на замену проверенных технологий с 50 лет гарантий на газовую ГТД генерацию и здесь тоже десятки миллиардов зеленых, паровые котлы меняем на немецкие ГТД-320 супербольшой мощности управляемую из США и Франции с Германиией.
Для ВПК денег тьма тьмущая 150 мрлд.зелени в год импорта и плюс столько же внутренний машрынок.
+1
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№2
21.01.2019 08:28
Я могу предложить более конструктивный и дешёвый вариант диверсификации:

Три ключевых направления на текущий год
1) Бла, бла, бла...
2) Бла, бла, бла...
3) Бла, бла, бла...

5 комплексных задач
1) Бла, бла, бла...
2) Бла, бла, бла...
3) Бла, бла, бла...
4) Бла, бла, бла...
5) Бла, бла, бла...

Стимулирование диверсификации
Бла, бла, бла...
+1
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