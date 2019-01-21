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21.01.2019
Военное обозрение

В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара

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Из Сирии поступают очередные сообщения и комментарии об израильской ракетно-бомбовой атаке территории этой страны. Так, информационное агентство SANA со ссылкой на представителей сирийских правительственных войск сообщают, что Израиль наносил удары по южной части Сирийской Арабской Республики.

Источник изображения: пресс-служба ВВС Израиля

Далее в материале говорится, что предыдущий авиаудар состоялся около недели назад - в ночь на 12 января.

При этом авторы новостной заметки утверждают, что на этот раз "ни одна цель израильскими ракетами и бомбами поражена не была, так как чётко сработала сирийская система ПВО". Ранее сообщалось, что самолёты ВВС Израиля атаковали территорию аэропорта Дамаска, нанося удары по инфраструктуре иранских и проиранских сил, включая "Хизбаллу".

Через несколько дней после этого в СМИ появились материалы, в которых было заявлено, что Москва якобы попросила власти Израиля не атаковать территорию воздушной гавани сирийской столицы из-за высокого риска для гражданских бортов, которые прилетают в Дамаск из других стран.

Нужно отметить, что заявления в ленте ИА SANA часто противоречат тем данным, которые опубликуют израильские СМИ. В них было отмечено, что все объекты "Хизбаллы" в районе аэропорта Дамаска были уничтожены ВВС ЦАХАЛ. К заметкам были приложены спутниковые снимки в формате "до" и "после" (от 12 января).

20.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
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11 комментариев
№1
21.01.2019 10:18
Нельзя исключать, что конечной целью бомбардировок является прямой ввод войск Израиля. Во-первых атакам подвергаются не только иранские цели, во-вторых несколько странной выглядит позиция Ирана. Ведь на месте Ирана достаточно один раз продемонстрировать Израилю его серьезную уязвимость. Но иранцы ничего не предпринимают.
0
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№2
21.01.2019 10:31
Цитата, q
Но иранцы ничего не предпринимают.
На прошлой неделе в нескольких изданиях муссировалась версия, что в штатах, под чутким руководством Трампа, разрабатывается план войны с Ираном. Может по этому все и утираются. Без резких телодвижений. У нас официальные источники как воды в рот набрали.. Даже этот удар, почти, не освещается...
А евреи, похоже, тренируются на кошечках... В этот раз из акватории моря пульнули, а не из Ливана.
Что-то будет, но мы, пока, не знаем...
+1
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№3
21.01.2019 10:38
Жалко , что порой оказывается , что в качестве средств перехвата выступают не противоракеты , а сирийские (иранские) склады, пункты управления и т.д.
0
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№4
21.01.2019 11:50
Цитата, Baltas сообщ. №1
Нельзя исключать, что конечной целью бомбардировок является прямой ввод войск Израиля.
в Израиле дурных нема...после Ливана, вряд ли уже израильтяне куда то хотят вторгаться...что в Ливан, что в Сирию, что в Газу...сообразили в конце концов, что надо завести своего Кадырова...что бы агрессивные аборигены сами жрали друг друга, а в идеале, ещё и не громко чавкали при этом...

Израиль беспокоят Голанские высоты...там и господствующие высоты, и вода для Израиля...так на это есть российская военная полиция, которая следит что б персы там не отирались...зачем Израилю сходить с ума и вторгаться в Сирию?...их семейство Асадов уже больше 30 лет вполне устраивает...

Цитата, Baltas сообщ. №1
Ведь на месте Ирана достаточно один раз продемонстрировать Израилю его серьезную уязвимость.
для Ирана Израиль удобный образ врага, для внутреннего пользования...а не реальный враг...вот экстремисты сунниты(типо салафитов) ...или там США...с реальной военной силой...и стремящиеся вмешиваться во внутренние дела персов...это реальные враги...Ирану и так хватает врагов, что бы ещё и на эскалацию с Израилем идти, без видимой выгоды...вот и будет Иран и дальше пытаться пропетлять, особого ничего в открытую не предпринимая...ну постарается россиян под израильские или турецкие/американские бомбы подставить...а прямой открытый конфликт с Израилем/Турцией/США Ирану сейчас не выгоден...зачем ему?..
0
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№5
21.01.2019 13:14
Цитата, gerrfrost сообщ. №2
Может по этому все и утираются. Без резких телодвижений.
Так вполне можно обойтись и без резких телодвижений. Взять, например, какую-нибудь старую посудину, оборудовать несколькими ракетами. Затем выбрать объект в Израиле поболезненнее, да и долбануть с моря. После залпа посудину затопить.
Тактика Израиля делается разнообразнее,- сначала прикрылись гражданскими судами, теперь попробовали массированный налет. России встанет сирийское ПВО с таким расходом. С другой стороны, техника должна себя показывать и совершенствоваться от полученного опыта.
0
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№6
21.01.2019 13:15
Цитата, А.С.Б. сообщ. №4
для Ирана Израиль удобный образ врага, для внутреннего пользования...а не реальный враг...
Т.е. израильские ракеты по иранским военным попадают как бы понарошку?
0
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№7
21.01.2019 13:27
Цитата, Baltas сообщ. №5
Взять, например, какую-нибудь старую посудину, оборудовать несколькими ракетами.
Кто за это возьмется? Там мужиков с яйцами, практически, не осталось. Все пассионарии постарели, зажирели, обросли детьми и внуками.. Короче, им нах не нужно, ну, и подрастающим пассионариям развернуться не дают..
0
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№8
21.01.2019 13:51
Очередной Панцирь уничтожили.
https://twitter.com/Telemaster68/status/1087251570272714752
Снова чой то помешала. Кривизна....?
0
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№9
21.01.2019 14:43
Цитата, Baltas сообщ. №6
Т.е. израильские ракеты по иранским военным попадают как бы понарошку?
)))...по каким иранским военным?...Иран там воюет под своим флагом?...или Хизболла это регулярные силы ВС Ирана?...они носят опознавательные знаки ВС Ирана?...

никто не мешает Ирану объявить Хизболлу ту же своими вооружёнными силами и вступить в открытое противостояние с Израилем...Израилю то без разницы...в вот Иран энтузиастом такого столкновения не является...открытого столкновения не хочет...
-1
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№10
21.01.2019 15:21
Цитата, LeoLeo сообщ. №8

наверное перезарядка боекомплекта
0
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№11
21.01.2019 15:56
Цитата, LeoLeo сообщ. №8
Очередной Панцирь уничтожили.
https://twitter.com/Telemaster68/status/1087251570272714752
Снова чой то помешала. Кривизна....?

тогда уж два панциря. Потому как съёмка из 2х эпизодов. В первом некий объект отстреливается ракетами, которые летают как-то странно.
Во втором эпизоде различим Панцирь, но он явно не работает. Ракеты не подняты, радар не крутится.

Я понимаю, что у злопыхателей праздник, но вообще странно надеяться на то, что можно сидеть в обороне, как Сирия и отбиваться со 100% эффективностью. Никакое оружие в мире на это не способно. Любого можно завалить, если не умением, то числом. Особенно истекающую кровью Сирию.

Лично я предпочитаю не злорадствовать, когда гибнут военные, даже если это военные США. Это отважные люди, работоспособные, упорны, достойные уважения. Это не террористы и не пидарасы в высоких кабинетах и офисах глобальных корпораций, делящих мир ради получения доходов.
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