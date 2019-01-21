Похоронки из пустыни. Как американцы и их союзники гибнут в Сирии

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Двое военнослужащих, гражданский сотрудник Минобороны и боец-наемник — в середине недели при взрыве фугаса в Манбидже погибли сразу четверо граждан США. Эти потери сил антитеррористической коалиции, возглавляемой американцами, — из самых серьезных за все время вмешательства западных стран в сирийскую гражданскую войну. О гибели своих людей Пентагон и оборонные ведомства союзников сообщают редко и неохотно. Точные данные опубликуют еще очень нескоро. Наиболее известные случаи крупных военных потерь США и их партнеров по коалиции — в материале РИА Новости.

Удар по патрулю

Прогремевший 16 января взрыв в расположенном на севере Сирии Манбидже устроил террорист-смертник. Для теракта боевики выбрали ресторан в центре города. Расчет был прост: рано или поздно мимо должен был пройти патруль военнослужащих США, поддерживающих правопорядок на улицах. Записи с камер уличного видеонаблюдения подтверждают: взрывное устройство привели в действие в тот момент, когда подразделение американцев ненадолго остановилось у входа в ресторан. По последним данным, всего в результате теракта погибли 27 человек, десятки получили ранения. Имена четверых погибших граждан США пока не разглашаются.

Военные США на месте теракта в сирийском городе Манбидж. 16 января 2019 Источник изображения: © AFP 2019 / ANHA

Для эвакуации пострадавших к месту инцидента сразу вылетели американские и французские военные вертолеты, а центр города блокировали военнослужащие США на легкой бронетехнике. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Уже в четверг военный совет Манбиджа заявил о задержании ячейки боевиков, планировавших новые взрывы в городе. По сообщениям пресс-службы совета, было изъято большое количество оружия и боеприпасов, в том числе гранаты, автоматы Калашникова и винтовки M16.

Ночной подрыв

Манбидж, через который боевики ИГ* получали снабжение из Турции, группировка "Демократических сил Сирии" и курдских отрядов захватила летом 2016-го. С тех пор военное присутствие американцев в городе стало постоянным. Не желающие мириться с таким положением дел террористы развернули настоящую партизанскую войну и регулярно пытались насолить военным. В ночь на 29 марта 2018-го им это наконец удалось.

Конвой коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор Источник изображения: © REUTERS / Courtesy Matthew Crane/U.S. Army

Автомобильная колонна коалиции подорвалась на самодельном взрывном устройстве, установленном на обочине дороги у въезда в город. Взрыв был такой силы, что несколько машин перевернулись. В результате теракта погибли двое — американский и британский военнослужащие. Еще пятеро получили тяжелые ранения. По данным западных СМИ, этой атакой боевикам удалось временно приостановить крупную операцию против ИГ*, в которой должны были участвовать ехавшие в колонне солдаты. Это первый случай гибели британского военнослужащего в Сирии, официально подтвержденный Лондоном.

Месть за летчика

Одной из самых тяжелых и трагичных потерь коалиции в ходе сирийской войны стала мученическая гибель иорданского военного летчика старшего лейтенанта Муаза аль-Касасибы. Двадцать четвертого декабря 2014-го на истребителе F-16 он выполнял боевые задачи в окрестностях Ракки, бывшей в то время столицей псевдохалифата. Во время бомбардировки кирпичного завода самолет потерпел крушение. По одной версии — в результате обстрела с земли, по другой — из-за технических неполадок. Так или иначе, офицер успел катапультироваться и попал в плен.

Лейтенант ВВС Иордании Муаз Аль-Касасбех в плену у запрещенной в России организации ИГ Источник изображения: © Фото : журнал "Дабик"

Террористы почти два месяца вели переговоры с иорданским правительством и родственниками Муаза аль-Касасибы об обмене летчика на своих подельников, находящихся в иорданских тюрьмах. В начале февраля ИГ* распространила в сети 22-минутное видео казни пилота. Выяснилось, что еще третьего января его заперли в стальной клетке, облили бензином и сожгли заживо, снимая происходящее на камеру. Иорданская общественность призвала свое правительство к мести. Вскоре были повешены террористка Саджира-ар-Ришави, которую ранее ИГ* якобы хотел обменять на летчика, и сподвижник главы Аль-Каиды* в Ираке Зияд аль-Карбули. А ВВС королевства нанесли серию мощных авиаударов по объектам инфраструктуры боевиков.

Невидимые фронты

Пентагон официально подтвердил гибель офицера ВВС США в окрестностях города Айн-Иса в ноябре 2016-го. Подробности не озвучивались, кроме того, что его убило взрывом самодельного взрывного устройства. В марте 2017 года в зоне боевых действий умер сержант ВВС США. Как сообщили официальные лица, из-за проблем со здоровьем. Еще одна небоевая потеря произошла в мае того же года: американский военнослужащий погиб в ДТП на севере страны.

По данным американского Минобороны, самые крупные единовременные потери военнослужащие США понесли тоже не от огня противника. Пятнадцатого марта 2018-го в результате крушения транспортного вертолета UH-60 Black Hawk неподалеку от сирийско-иракской границы погибли семь человек. Вашингтон официально сообщил, что в момент катастрофы вертолет не выполнял боевого задания, но подтвердил, что выживших на борту нет. По некоторым данным, Black Hawk перевозил группу спецназа Сухопутных войск США в северные районы Сирии.

Стоит отметить, что приведенные примеры касаются лишь официально признанных потерь Вооруженных сил США и их союзников в сирийской гражданской войне. В такую статистику, как правило, не попадают бойцы частных военных компаний, которые, по мнению многих российских и западных аналитиков, и вывозят на себе основные тяготы боевых действий. Услуги наемников стоят недешево, однако окупаются с лихвой, ведь за них не надо отчитываться перед электоратом и терять политические очки.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ