Специалисты УВЗ рассказали о состоянии подаренных Лаосом танков Т-34

НАРО-ФОМИНСК (Московская область), 20 янв — РИА Новости. Специалисты корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) оценили техническое состояние танков Т-34, подаренных Лаосом российскому военному ведомству, как "очень хорошее", рассказал в воскресенье журналистам заместитель генерального директора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Здесь у нас работают бригады по просьбе Министерства обороны. Оказываем помощь и будем дальше ее оказывать. Танки — в очень хорошем состоянии, не требуют серьезного, углубленного технического воздействия", — сказал Халитов на церемонии встречи боевых машин. По его словам, прибывшие танки являются модификацией Т-34-85 образца 1944 года.

Он подчеркнул, что танки этой модификации являются "технологическим шедевром", так как за период с 1944 по 1945 год было выпущено около 23 тысяч таких машин. "23 января будет ровно 75 лет, как именно эта модификация танка Т-34-85 образца 1944 года была принята на вооружение", — добавил замгендиректора УВЗ.

Двадцатого января 30 танков Т-34 железнодорожным составом прибыли из Владивостока в подмосковный Наро-Фоминск. Министерство обороны Лаоса подарило их в рамках военно-технического сотрудничества российской стороне. До недавнего времени эта техника стояла на вооружении лаосской армии. В Кантемировской дивизии сформирован батальон на полученных Т-34. Экипажи бронемашин начнут подготовку к параду Победы на Красной площади. Также боевые машины будут участвовать в исторических теле- и кинопроектах.