Войти
21.01.2019
РИА Новости

Специалисты УВЗ рассказали о состоянии подаренных Лаосом танков Т-34

476
0
0
Эшелон с танками Т-34 в Чите
Эшелон с танками Т-34 в Чите.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

НАРО-ФОМИНСК (Московская область), 20 янв — РИА Новости. Специалисты корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) оценили техническое состояние танков Т-34, подаренных Лаосом российскому военному ведомству, как "очень хорошее", рассказал в воскресенье журналистам заместитель генерального директора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Здесь у нас работают бригады по просьбе Министерства обороны. Оказываем помощь и будем дальше ее оказывать. Танки — в очень хорошем состоянии, не требуют серьезного, углубленного технического воздействия", — сказал Халитов на церемонии встречи боевых машин. По его словам, прибывшие танки являются модификацией Т-34-85 образца 1944 года.

Он подчеркнул, что танки этой модификации являются "технологическим шедевром", так как за период с 1944 по 1945 год было выпущено около 23 тысяч таких машин. "23 января будет ровно 75 лет, как именно эта модификация танка Т-34-85 образца 1944 года была принята на вооружение", — добавил замгендиректора УВЗ.

Двадцатого января 30 танков Т-34 железнодорожным составом прибыли из Владивостока в подмосковный Наро-Фоминск. Министерство обороны Лаоса подарило их в рамках военно-технического сотрудничества российской стороне. До недавнего времени эта техника стояла на вооружении лаосской армии. В Кантемировской дивизии сформирован батальон на полученных Т-34. Экипажи бронемашин начнут подготовку к параду Победы на Красной площади. Также боевые машины будут участвовать в исторических теле- и кинопроектах.

20.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
Компании
Уралвагонзавод
Похожие новости
23.11.2016
Минобороны восстановит танки Т-34
26.04.2016
Воздух и ПВО: что купят у России по итогам DSA-2016?
06.08.2014
Силы кооперации
30.04.2014
К итогам DSA 2014
07.04.2011
ОПК Украины VS ОПК России: место битвы - Таиланд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 16:36
  • 20
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 21.01 16:33
  • 1
В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили "опасную проблему"
  • 21.01 16:18
  • 24
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 21.01 16:11
  • 13
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy
  • 21.01 16:11
  • 2
Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году
  • 21.01 16:08
  • 4
Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети
  • 21.01 16:04
  • 4
В Индии заявили, что Rafale существенно превосходят Су-30
  • 21.01 15:56
  • 11
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 21.01 15:56
  • 2
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 21.01 15:51
  • 1
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 21.01 15:39
  • 5
В России испугались падения российского атомолета
  • 21.01 15:35
  • 2
У России нет нужды тайком создавать наземные ракеты, заявил Лавров
  • 21.01 15:18
  • 1
Ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году
  • 21.01 15:18
  • 7696
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.01 15:11
  • 151
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч