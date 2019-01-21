Москва приняла решение о помощи ЦАР, не спрашивая ООН

Миссия голубых касок в Центрально-Африканской Республике испытывала небывалые трудности

За последнее время в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) наблюдалась "цепь своеобразных обстоятельств". Трое российских журналистов были убиты 30 июля 2018 года в ЦАР в 23 км от города Сибю. Съемочную группу расстреляли неизвестные вооруженные люди. Западные СМИ также обратили пристальное внимание на присутствие российских военных специалистов в ЦАР. Активная внешнеполитическая деятельность России в Африке не могла не привлечь внимания в мире. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) отметила четырехлетний юбилей, но это не первая миротворческая миссия в стране. Наших миротворцев в ЦАР нет, но своеобразие условий и комплексность задач требуют обратить внимание на проведение миротворческой деятельности в африканских условиях. В первой декаде января 2019 года Зам генерального секретаря ООН Жан-Пьер Лакруа срочно посетил ЦАР. Министры обороны РФ и ЦАР встретились в Москве.

МИССИЯ

Руководит миссией специальный представитель генерального секретаря и глава миссии Парфе Онанга-Аньянга (Габон). Ему подчиняются два заместителя, командующий и комиссар полиции. Командующим силами является генерал-лейтенант Балла Кейта (Сенегал, р. 1956), назначен на должность в феврале 2016 года. Имеет большой опыт оперативной и руководящей работы.

До назначения он был заместителем командующего миссии в Дарфуре, служил начальником оперативного отдела миссии в Конго, занимал важные посты в миссиях в Либерии и Гвинея-Бисау.

В сенегальской армии занимал должность генерального инспектора и начальника штаба.

На военной службе 40 лет. Военное образование получил во Франции, США и Германии.

На конец декабря 2018 года в миссии насчитывалось 13677 человек из 54 стран: военнослужащие контингентов - 11177, военные наблюдатели - 157, полицейские подразделения - 1667, отдельные полицейские - 372, офицеры штаба - 294, гражданский персонал - 1162, добровольцы ООН - 207.

В состав сил МИНУСКА входят 10 пехотных батальонов, две боевые группы быстрого реагирования, резервный батальон, рота войск специального назначения, рота сил быстрого реагирования и несколько подразделений поддержки, включая роту военной полиции, пять инженерных рот, транспортную роту для перевозки тяжелых грузов, три госпиталя уровня II, модуль полевой хирургии уровня 1-плюс и три вертолетных группы, в том числе одно звено боевых вертолетов.

Наибольшее количество миротворцев направили: Руанда - 1825, Пакистан - 1267, Египет - 1173, Камерун - 1064, Мавритания - 1026, Бангладеш - 1025. Потери миссии - 80 миротворцев, в том числе в 2018 году - 20 человек.

Полицейский компонент миссии возглавляет комиссар полиции полковник Оссама Эль Мокхази (Египет), он окончил полицейскую академию в 1991 году. Принимал участие в нескольких миротворческих миссиях: Югославия, Гаити, Конго. Полковник Оссама имеет большой опыт в области управления общественным порядком и безопасности, которые имеют важное значение для осуществления мандата МИНУСКА, в частности, реформирования и укрепления оперативного потенциала сил внутренней безопасности.

Отметим, что полковник Оссама и заместитель главы Миссии ООН в ЦАР Кеннет Глук (США) принимали участие в работе конференции высокого уровня в Каире на тему "Повышение эффективности операций по поддержанию мира: от мандата к завершению".

Полицейские в миссии выполняют три главные задачи - защита гражданского населения, оперативная поддержка национальным силам безопасности, усиление потенциала полиции и жандармерии.

Активно идет набор в полицию и жандармерию. Различие между ними можно выразить коротко: "Функция полицейских – поддержание правопорядка путем борьбы с бытовой и уголовной преступностью. Жандармы осуществляют деятельность по обеспечению общественной безопасности, охраны правопорядка и борьбы с преступностью".

ГЕОГРАФИЯ

Силы ООН развернуты в трех секторах: Запад, Центр, Восток.

Генеральная Ассамблея ассигновала сумму в размере 930,2 млн долл. США на содержание МИНУСКА на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Справочно: население ЦАР – 5,2 млн (мужчины – 2,5 млн, женщины – 2,6 млн). Грамотность – 36,8%. Религии: христианство – 89,5%, ислам – 8,5%, другие – 1%. Число внутренне перемещенных лиц – 643 тыс., беженцев, ушедших в соседние страны – 573 тыс.

В столице Банги проживает около 750 тыс.

Раньше в ЦАР проводились следующие миссии: Миссия ООН в ЦАР – МООНЦАР (1998–2000), Миссия ООН в ЦАР и Чаде – МИНУКАД (2007–2010), Отделение ООН по поддержке миростроительства в ЦАР – ОООНПМЦАР (2000–2009).

ЦАР обладает существенными природными ресурсами – месторождениями алмазов, урана, золота, нефти, лесными и гидроэнергетическими ресурсами.

Республика не имеет выхода к морю. От столицы на запад до побережья – 1000 км.

Миссия создала четыре года назад радиостанцию "Радио надежды – Волны мира" с целю продвижения культуры мира, примирения и содействия восстановлению государственной власти. Радиостанция ведет круглосуточную передачу на двух официальных языках (французском и санго – функционирует как лингва франка в ЦАР и относится к адамава-убангийским языкам), охватывая столицу Банги и 12 префектур из 16 в республике.

Миссии предлагается продолжать использовать специальные средства коммуникации, в частности, радио, с тем чтобы помочь местному населению лучше понять мандат миссии и ее деятельность и укрепить доверие граждан ЦАР, сторон в конфликте, региональных и других международных действующих лиц и партнеров на местах в рамках эффективной политической стратегии.

ДРУГИЕ ПОМОЩНИКИ (АКТОРЫ)

Кроме ООН в ЦАР находятся и другие акторы. Начнем с Военно-учебной миссии ЕС.

Военная миссия Европейского союза по подготовке кадров в ЦАР действует с июля 2016 года на основании решения Совета Евросоюза по иностранным делам от 14 марта 2016 года. Мандат рассчитан на два года. Цель операции – содействие руководству ЦАР в проведении реформ в национальном секторе безопасности, а также в подготовке сил безопасности страны. Численность миссии до 200 человек.

Возглавляет тренировочную миссию бригадный генерал Эрминьо Майо (Португалия), в должность вступил 11 января 2018 года, имеет степень магистра технических наук.

Часто появляется в видеофильмах, проводя учения с местными военнослужащими.

Франция с 1960 года семь раз вводила свои войска в ЦАР. Нынешнее положение французских войск в ЦАР определяется следующим образом.

В конце ноября появился необычный документ (объемом полторы страницы) – "Доклад об оперативной поддержке французскими силами Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центрально-Африканской Республике в период с 1 января по 1 октября 2018 года".

Информацию о нем представило Постоянное представительство Франции при ООН (основание – пункты 65 и 67 резолюции 2387 (2017) Совета Безопасности от 15 ноября 2017 года).

Совет Безопасности уполномочивает французские силы в рамках положений существующих двусторонних соглашений с ЦАР и в пределах их возможностей и районов развертывания использовать по просьбе генерального секретаря все средства для оказания оперативной поддержки элементам МИНУСКА в случае серьезной угрозы для них и просит Францию обеспечить представление совету докладов о выполнении этого мандата и координировать представление своих докладов с докладами генерального секретаря.

Задачи авиационного компонента: обеспечивались непосредственная авиационная поддержка и демонстрация силы, поддержка инфраструктуры аэропортов. Техническая поддержка в составе МИНУСКА: обеспечение медицинского обслуживания; деятельность военной полиции и жандармерии; войсковая поддержка; оружие и боеприпасы.

РОЛЬ РОССИИ

Россия продолжит оказывать поддержку властям ЦАР в реформировании национального сектора безопасности, в том числе в области укрепления боеспособности и кадрового потенциала вооруженных сил страны. До конца 2018 года российскими инструкторами в ЦАР подготовлено 2000 военнослужащих.

Отмечается позитивная деятельность Общины святого Эгидия на основе соглашения, подписанного 19 июня 2017 года в Риме. У Общины святого Эгидия тесные связи с Русской православной церковью. Представители организации принимают участие в ежегодных Рождественских чтениях в Москве.

30 октября в Центре ИППО прошла встреча председателя ИППО Сергея Степашина с генеральным секретарем Общины святого Эгидия профессором Адриано Роккуччи.

Важную роль в миротворческом процессе играют также Международная организация франкоязычных стран (МОФС) и Африканский союз.

Работы хватит всем – на миссию возлагается 10 задач.

ДИНАМИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

ЦАР постоянно раздирают бои между разнообразными вооруженными группировками и этнические чистки, правительство не контролирует большую часть страны.

15 октября опубликован доклад генерального с секретаря о положении в ЦАР.

Проведен независимый стратегический обзор с июня по сентябрь 2018 года с участием 15 междисциплинарных экспертов. Основные выводы обзора включены в доклад.

Миссия ежедневно предотвращает злодеяния и продолжает сохранять и защищать законность и территориальную целостность государства. Правительство приступило к подготовке к выборам, запланированным на 2020 и 2021 годы.

С 2014 года ситуация в области безопасности за пределами столицы характеризуется постоянной нестабильностью – вооруженные группировки действуют на большей части территории страны, регулярно совершая нападения на гражданских лиц, миротворцев и гуманитарных работников.

В конце июля на участке трассы Декоа–Сибю, префектура Кемо, были убиты три российских журналиста при до конца не выясненных обстоятельствах; национальные власти при поддержке МИНУСКА проводят расследование.

27 октября на полях ГА состоялась совещание высокого уровня по ЦАР под руководством ГС ООН. Участники выразили глубокую озабоченность продолжающимися насилиями и их тяжелыми последствиями для населения.

Неожиданно 15 ноября СБ единогласно продлил мандат Миссии ООН (техническое продление) в ЦАР до 15 декабря этого года, хотя обычно мандат миссии продлевали на год. Заседание длилось 13 минут, пригласили и представителя ЦАР. Представитель Франции разъяснил текст резолюции. Выступили шесть членов СБ. В резолюции 2446 (2018) отмечалось, что положение в ЦАР по-прежнему представляет угрозу международному миру и безопасности, СБ, действуя на основании главы VII Устава ООН, постановляет продлить до 15 декабря 2018 года срок действия мандата МИНУСКА.

В конце ноября поступило сообщение, что передача преступника из ЦАР в руки международного правосудия – важный сигнал для остальных нарушителей прав человека.

Власти страны доставили его в Международный уголовный суд. В ООН назвали это решение важным шагом в борьбе с безнаказанностью.

В ноябре после восьмимесячных курсов состоялся выпуск 500 полицейских и жандармов.

Затем миссия передала полицейским и жандармам оборудование и снаряжение, в том числе мотоциклы. В армию республики принято более тысячи молодых людей.

День республики был отмечен 1 декабря 40-минутным военным парадом (зрелище экзотическое), а также многочасовым народным шествием.

СОГЛАСИЯ НЕТ – РОССИЯ И КИТАЙ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

В СБ несколько недель шло согласование текста новой резолюции. На сайте ООН "Что есть в синем" (What’s in the blue) дается подробное описание предложений сторон, особенно США и России. Поясним. Когда Совет Безопасности подходит к заключительному этапу переговоров по проекту резолюции, текст печатается синим цветом. "Что есть в синем" – это серия идей об эволюции действий Совета Безопасности. Эти идеи помогают заинтересованным читателям ООН идти в ногу с тем, что вскоре может быть "синим".

Резюме было следующее: "После дальнейших обсуждений с Россией новый текст содержит изменения, касающиеся инициатив по примирению в ЦАР. На момент публикации было неясно, приведут ли эти изменения Россию к поддержке резолюции или заставят воздержаться".

При голосовании резолюция (72 пункта), подготовленная французами, была принята, но Россия и Китай воздержались – много разногласий. Мандат продлен до 15 ноября 2019 года, используя "самый всеобъемлющий и твердый подход к достижению".

Обращает на себя внимание весьма критическое выступление нашего постпреда, которое может служить примером дипломатического красноречия.

Дипломат подчеркнул: "в тексте не нашел отражения весомый вклад российских инструкторов в подготовку силовиков ЦАР, "приподнималась роль тренировочной миссии ЕС", "не изживший себя подход к африканским странам как к своим вотчинам", "наши доводы в ходе подготовки резолюции были проигнорированы".

В данных фразах слышатся слова: "Дипломаты, дипломаты – на переднем крае мира" (Роберт Рождественский, "Дипломатам нашим").

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, эксперт по миротворческим операциям.