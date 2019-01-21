Анализ просчетов ведущих мировых спецслужб

Неэффективные действия разведок Израиля, России, США, НАТО и Украины в войнах и конфликтах в начале ХХI века

Израильская разведка отметилась не с лучшей стороны во второй ливанской войне (2006) и в боевых действиях против ХАМАС в секторе Газа (2009). Российская разведка неудачно работала в Грузии в ходе осетинской войны (2008). США и НАТО преуспели в Ливии, в добыче информации с помощью самолетов-разведчиков (2011). Разведданные от американских спутников украинские штабы в гражданской войне получали с опозданием (2014). Для разведки НАТО и США неожиданными стали действия России в Сирии (2015).

ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА

Серьезные упреки предъявляются к деятельности специальных служб Земли обетованной. Израильская разведка недооценила возможности "Хезболлы". Не удалось собрать необходимые сведения о структуре ее военного управления, вооружении, уровне подготовки боевиков, инфраструктуре боевого обеспечения и т.д. Израильская армия была не готова к бункерной войне – к захвату хорошо укрепленных позиций, которые занимали боевики. В частности, в Ливане в первой половине компании широко использовался метод (оправдавший себя в борьбе против палестинцев) захвата в населенном пункте отдельного здания с последующим превращением его в опорный пункт для накапливания своей пехоты и расширения в последующем зоны контроля.

До начала войны считалось, что инфраструктура "Хезболлы" и ее склады оружия были уничтожены именно благодаря полученным до начала войны стратегическим данным разведки. Но чем дольше продолжалась война, тем чаще возникал вопрос: почему современная армия Израиля не может одержать быструю победу над плохо организованными партизанами? Недостатки в работе разведки проявились на северном фронте боевых действий по трем основным функциям разведки: сбору данных, оценке информации и обстановки и доведению информации и обеспечению информацией непосредственно тех, кому она была необходима. Возможно, "Хезболла" прежде не слишком интересовала разведку, или что были снижены расходы бюджета на проведение разведывательных операций в Ливане, или из-за вполне понятной чрезвычайной сложности внедрения агентов в "Хезболлу", но возможности сбора информации, которыми обладала израильская разведка, изучая организацию, специфику ее деятельности и развития, значительно уменьшились. Поэтому, например, реактивные пусковые установки ближнего радиуса действия продолжали наносить удары, в то время как ВВС АОИ была не в состоянии нанести им значимый ущерб.

Другой причиной был недочет в развитии предупредительных методов (таких как система перехвата), в противоположность действиям ГСБ в Иудее и Самарии, а также в Газе, где использование осведомителей, по существу, стало залогом успешного определения целей бомбардировки авиацией. Видимо, в Ливане не было никакой возможности создать подобные контакты. Еще одной причиной неиссякаемых проблем было применение SIGINT для прослушивания переговоров противника. "Хезболла", опасаясь израильского подслушивания, поддерживала очень высокий уровень безопасности и шифрования, что и заявил в мае в своей речи ее бессменный лидер Насралла. Несмотря на интенсивные военные действия, проникновение в систему связи "Хезболлы" было самой большой трудностью для израильской разведки.

Среди проблем в сложности оценки обстановки и поступающей информации четыре основных аспекта.

Первый. Разведке не удалось отследить поставки "Хезболле" оружия из Ирана и Сирии до войны, что привело к отсутствию данных о типе и качестве вооружения, используемого организацией. Причины этой неудачи кроются в самом характере перевозки и доставки оружия, географических особенностях местности и строжайших методах обеспечения безопасности, продемонстрированных Ираном и "Хезболлой". Очевидно, эти факторы и ограничивали возможности разведки в деле сбора особо важной информации.

Второй. До начала войны Армия обороны Израиля (АОИ) располагала только приблизительным представлением о численности войсковых соединений "Хезболлы". Цифры колебались от 2 тыс. (данные 10-летней давности) до 8 тыс. активных членов организации. Оглядываясь на события войны, можно предположить, что эти цифры не соответствовали действительности, и, несмотря на значительные потери, понесенные во время военных действий, в распоряжении "Хезболлы" было гораздо больше войск, чем предполагается. Еще один серьезный недочет проявился в распределении и доставке важной информации о командовании организации. Все данные о лидерах "Хезболлы", их функциях и местоположении были строго засекречены. Таким образом, в списки попали имена лишь тех, кто находился на самой верхушке власти и просто не мог ускользнуть от внимания СМИ или был заинтересован в информационной поддержке, включая Хасана Насраллу и Имада Мугниеха.

Третий. Израильские разведчики признают, что "тактики нападения и защиты частей АОИ, чья боевая подготовка основана на хорошей осведомленности о специфике действий неприятеля, а современные тренировочные полигоны максимально приближены к реальным условиям, в Ливане оказались в новой "рабочей обстановке". Тщательно замаскированные "природные укрытия" (подземная система туннелей и укреплений "Хезболлы"), вертикальные системы бункеров и радиоуправляемые пусковые установки стали для ЦАХАЛ серьезной проблемой. К сравнению: на палестинском фронте разведывательные части заранее предоставляли точную информацию о возможной тактике нападения и защиты противника, поэтому военные подразделения проходили подготовку в "аутентичных" условиях.

ЕЩЕ О НЕУДАЧАХ

К неудачам разведки во время операций, проводимых в Ливане наземными войсками и другими подразделениями, эксперты относят "нехватку свежей информации". Кроме того, если такая информация и существовала, то она не достигала тех, для кого была предназначена, оставаясь неиспользованной. Можно упомянуть о том случае, когда подготовленная разведкой чрезвычайно важная для наземных сил информация, хранившаяся в запечатанных ящиках, осталась не использованной, в то время как приходили постоянные жалобы от военных по поводу "морально устаревших" данных аэрофотосъемки, датированных 2002 годом. Даже если сделанные разведкой заявления о том, что информация о тактических боевых характеристиках "Хезболлы" соответствует действительности, это лишний раз подтверждает, что процесс обеспечения важной информацией требует качественного улучшения.

Четвертый. Говоря о проколах разведки, израильские и американские эксперты постоянно упоминают два термина: предвзятость мнений и неверная расстановка приоритетов. Предвзятость, характерная для второй ливанской войны, начала проявляться с момента вывода с территории Ливана израильских войск в мае 2000 года. Сочетание сильнейшего международного давления и ожиданий израильского общества стало краеугольным камнем политики государства, что в итоге оказалось для него ловушкой. С одной стороны, Израиль публично признавал, что после эвакуации жителей опасной зоны больше не имело смысла продолжать конфронтацию с Ливаном, и, следовательно, события на северной границе оказывались целиком и полностью проблемой Ливана. С другой стороны, премьер-министр Эхуд Барак заявлял, что любое покушение на израильский суверенитет неминуемо повлечет за собой весьма жесткий ответ.

Ошибкой руководства АОИ стала расстановка приоритетов, требовавших точного распределения ресурсов на первоочередные задачи, в которых фигурировал палестинский фронт, а не ожидаемая конфронтация на ливанской границе. Исходная идея политики отражения угроз включала в себя наличие постоянной опасности атаки силами "Хезболлы", но политическое решение ориентировалось на отсутствие у организации потенциала для активных боевых действий. Поэтому промахи разведслужб явились следствием неверного политического решения, вытекающего непосредственно из государственной политики. Те, кто принимал подобные решения, верили, что в случае эскалации конфликта на севере ситуацию удастся взять под контроль, а в случае ее ухудшения достаточный ресурс времени позволит провести реорганизацию и перебросить необходимые силы из района Газы.

В действительности спустя несколько месяцев после вывода войск из Ливана "разведка обнаружила, что Иран и Сирия начали переправлять огромные партии оружия и инструкторов для обучения боевиков "Хезболлы", что партизанская организация, с которой АОИ в течение многих лет сталкивались в Южном Ливане, меняет свою тактику. Дело в том, что, если бы Израиль напал на Ливан с целью помешать "Хезболле" продолжать процесс вооружения, это вызвало бы осуждение со стороны международной общественности, заметно уменьшив кредит доверия, заработанный Израилем после вывода войск из Ливана. Настоящая проблема заключается в том, что восприятие происходящего политиками, заявляющими, что "на севере спать нужно, оставив один глаз открытым, но не поднимая головы", отрицательно сказалось на военных, в том числе и на разведывательном управлении. Из-за боязни перейти в своих действиях некую границу и спровоцировать противника, в постоянных тренировках терпения, были свернуты разведывательные полеты, проводившие фотосъемку местности с малой высоты, так же как и миссии наземной разведки, собиравшей информацию о различных операциях неприятеля, которые могли оказаться началом агрессии.

НЕЖДАННЫЕ РАКЕТЫ

Сюрпризом стала полная неосведомленность израильской разведки о наличии на вооружении "Хезболлы" мобильных пусковых установок крылатых противокорабельных ракет и возросшая точность ракет "Катюша" и кучность их залповой стрельбы. Если прежде ракетчики "Хезболлы" атаковали тремя–восемью ракетами, то в ливанских боях выпускали до 70 ракет в течение одного часа. Крайне болезненно военная разведка Израиля восприняла успешную ракетную атаку самого мощного надводного корабля в ВМС Израиля корвета "Ханит" класса Саар-V (Saar-V). Корабль был поражен 14 июля противокорабельной крылатой ракетой, запущенной с берега. Первоначально считалось, что "Ханит" был атакован беспилотным летательным аппаратом с зарядом взрывчатки.

По другой версии, корабль, находившийся в 10 милях от побережья Ливана, был атакован не одной, а двумя противокорабельными крылатыми ракетами. Ракета С-801/802 (китайская ПКР Silkworm, поставлявшаяся в Иран в 1990-х годах) с радарной системой наведения преднамеренно была выпущена по высокой траектории для отвлечения средств корабельных ПРО. Но в это время другая низколетящая ракета (в разных источниках названа С-802 или C-701 с телевизионной головкой наведения) сумела атаковать и поразить корабль.

ПРОТИВ ХАМАС

По использованию информационных технологий в разведке израильская армия считается самой передовой в мире. Ее разведывательные центры непрерывно перерабатывают огромные объемы информации, поступающие со спутников, беспилотных разведчиков, миниатюрных скрытых камер и автоматических датчиков, установленных вдоль границы с Ливаном и в секторе Газа. В преддверии конфликта Израиль ввел в эксплуатацию новый спутник наблюдения за земной поверхностью с разрешением лучше одного метра. Даже Пентагон перенимал передовой израильский опыт в области средств автоматического наблюдения и антитеррористической борьбы. Но, как показали события, чрезмерное увлечение ИТ-новинками не застраховывает от эффективных асимметричных мер противодействия. Боевики ХАМАС регулярно пересекают границу Израиля, напичканную всевозможными электронными приборами и средствами обнаружения, обходя их через подземные подкопы, используя "кирки, лопаты и ножи", нападают и похищают израильских солдат прямо с их постов.

До начала войны считалось, что инфраструктура ХАМАС и склады с оружием и боеприпасами были уничтожены именно благодаря полученным до начала войны стратегическим данным разведки. Но чем больше продолжалась война, тем все чаще возникал вопрос: почему современная армия Израиля не может одержать быструю победу? До начала войны у армии обороны Израиля имелось только приблизительное представление о численности ХАМАС и его войсках. Цифры колебались от 10 тыс. до 20 тыс. активных членов организации. Можно предположить, что эти цифры не соответствовали действительности и в распоряжении ХАМАС все еще имеется гораздо больше подразделений, даже несмотря на значительные потери, понесенные в первом авиационном ударе.

Оценивая разведывательную деятельность АОИ, израильские аналитики ввели в оборот термин "деквалификация" для тех случаев, когда бойцы не могли вести самостоятельную разведку. Ее причина – специфика обстановки и местности. Навыки наблюдения, приобретенные на территории Палестины, не сработали. Израильские эксперты пришли к выводу, что в противопартизанской борьбе ведущей силой по нейтрализации легких ракет и объектов, о которых нет данных, являются разведывательные подразделения сухопутных и специальных войск, которые имеют больше возможностей для их поражения. В целях устранения ошибок израильские военачальники приняли решение ввести в состав разведрот снайперско-разведывательные взводы, а также внедрить в обучение отдельную программу по обнаружению и уничтожению "Катюш".

РАЗВЕДКА РФ В ГРУЗИИ

Разведка ВВС России за годы северокавказских конфликтов не научилась выявлять возможности ПВО Грузии. Подавить организованную систему ПВО на цхинвальских высотах можно было в кратчайшие сроки с учетом ограниченных размеров территории. Авиация плохо взаимодействовала с сухопутными силами – иначе ликвидация грузинских позиций на цхинвальских высотах заняла бы еще меньше времени, а пехота понесла куда меньший урон. Именно поэтому планирование первых авиационных ударов, выполнение специальных полетов осуществлялось без учета и детальной оценки возможностей ПВО Грузии на конкретном направлении по обнаружению и поражению самолетов и вертолетов управляемым оружием и зенитной артиллерией.

Напряженные бои на улицах Цхинвала в августе 2008 года могли быть менее кровопролитными. Источник: Reuters

Разведывательная информация всех сил и средств должна немедленно доводиться до частей и подразделений на поле боя. Ведение радиоразведки для подавления радиоэлектронных средств противника не совпадает по целям и задачам с разведкой для получения и накопления информации. Силы и средства РЭБ работают в основном по схеме: "обнаружил – определил ценность – подавил". Или зачастую просто "обнаружил – подавил". Поэтому разведывательные сведения, получаемые начальником разведки дивизии/полка от начальника службы РЭБ, не систематизированы, носят отрывочный характер и не могут быть безоговорочно использованы. В современных условиях боевых действий, когда время на принятие решения по огневому воздействию сведено к минимуму, а средства разведки позволяют обнаруживать противника на достаточно большом расстоянии, исключающем визуальное опознавание, исключать "огонь по своим" становится чрезвычайно важной проблемой.

АВИАРАЗВЕДКА США И НАТО В ЛИВИИ

На предварительном этапе операции было задействовано как минимум пять самолетов-разведчиков стран НАТО. Была создана мощная американская авиационная группировка разведывательной авиации и радиоэлектронной борьбы. Самолеты Lockheed U-2; RC-135 Rivet Joint, EC-130Y, EC-130J, EA-18G, самолеты электронной разведки ЕР-3Е, Boeing E-3 F Sentry, Grumman E -2 Hawkeye; EC-130J "Коммандо Соло", Tornado ECR; Transall C-130 JSTARS и БПЛА Global Hawk, самолеты базовой патрульной авиации Р-3 "Орион" и самолеты-заправщики КС-135Р и КС-10А. Например, ЕС-130Е RR имеет комплекс аппаратуры для радиовещания в широком спектре частот и трансляции телепрограмм в общемировом цветном формате WWCTV. Шесть передатчиков, работающих в диапазоне от 450 кГц до 350 мГц, излучают сигналы с помощью 9 передающих антенн, установленных по всему самолету. Вещание Commando Solo производится, как правило, с максимальной высоты на протяжении до 12 часов без дозаправки, при необходимости дозаправляясь в воздухе.

Самолеты электронной разведки RC-135 Rivet Joint перехватывают радиопереговоры ливийских военных и передают полученную информацию на БПЛА Global Hawk ("Глобал Хок"), барражирующий на большой высоте. Беспилотник наводит аппаратуру слежения на место расположения бронетанковых частей и определяет его примерные координаты. В некоторых случаях и сами БПЛА первыми обнаруживают движущиеся цели. Затем "Глобал Хок" передает координаты аналитикам в наземном центре, а те отправляют данные на командный пункт для выдачи целеуказания. Оттуда координаты поступают на самолет ДРЛО и управления E-3 Sentry Awacs "Сентри", который, в свою очередь, наводит на цели истребители F-16 и "Харриер", другие боевые самолеты или БПЛА.

Высокую эффективность показали новые средства радиосвязи, используемые в сетях обмена разведывательной информацией тактического звена, позволившие впервые в ходе реальных боевых действий продемонстрировать эффективность автоматизированного формирования электронной карты тактической обстановки, единой для различных звеньев управления. В частности, впервые были применены в звене "взвод–рота" и разведывательно-поисковыми группами единые тактические терминалы JTT-B, которые позволяют в реальном масштабе времени отображать получаемые по спутниковым и наземным каналам связи данные на электронной карте, выводимой либо непосредственно на собственный терминал, либо на экран подключенного портативного компьютера.

УКРАИНСКАЯ РАЗВЕДКА В ДОНБАССЕ

В ВСУ по большому счету это две крупные организации: Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) и Служба внешней разведки (СВРУ) этой страны. Нынешний руководитель СВРУ генерал-лейтенант Виктор Гвоздь на эту должность назначен лишь в феврале 2018 года. Прежде был главой ГУР МОУ. После дружеских объятий с руководством ГУР МОУ и СВРУ последовал приказ, "чтобы все сотрудники украинской разведки представили полный послужной список, данные на родственников, в том числе родственные, на территории РФ и результаты работы, прежде всего агентурной, за весь период деятельности в разведке".

В Генеральным штабе Украины активно используется воздушная разведка и получают информацию от американских же спутников. Однако в Киев она поступает с опозданием – спустя несколько часов или даже дней. В интервью журналу "Новое время страны" тогдашний спикер Верховной рады Александр Турчинов пожаловался: "Наши спецслужбы сообщали, что время военного нападения со стороны РФ определено – обычно это было в 3–4 утра. И мы сидели в боевой готовности на командном пункте... а остатки армии готовились к открытой войне с восточным соседом. Но ее не произошло".

Губительными оказались для США, НАТО и Киева завышенные представления о собственных армиях, их мощи и боеспособности; ополчение может сопротивляться и обороняться длительное время, полтора года. Советники США и НАТО предполагали, что после первых ударов блицкрига ополчение развалится, произойдет массовая сдача в плен, побег в Россию. При оценке обстановки в части, касающейся вопросов состояния и возможных действий противника, было недооценено морально-психологическое состояние ополченческих войск. Однако, несмотря на серьезные потери, бойцы армии ДНР и ЛДР более трех лет не только сохранили свою боеспособность, но и имеют возможность активного наступления в случае срыва Минских соглашений. Задача, стоявшая перед ГШ ВСУ по уничтожению фактически боевой мощи своего противника, осталась невыполненной. Киев не смог установить полного контроля над Донецком и Луганском, полностью закрыть украинско-российскую границу и, видимо, не сможет.

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦРУ В СИРИИ

Недавно начавшаяся кампания России в Сирии застала врасплох не только ИГИЛ, но и разведывательные службы и аналитиков Запада. Способность России менять стратегическую ситуацию на месте с минимальными усилиями и максимальной маскировкой заслуживает высокой оценки. Можно утверждать, что Россия сумела повторить операцию "Анадырь" Генерального штаба ВС СССР по отправке советских ракетных установок на Кубу. Причем в более сложных условиях – при активных помехах с использованием мощной космической, воздушной, радиоразведки США, НАТО, Израиля. Космическая разведка США, воздушная разведка НАТО, Израиля, Турции, наблюдения беспилотных "летунов" – никто перегруппировку российских ВКС не определил. Только за два дня до официального объявления израильская разведка выявила часть самолетов уже на аэродроме. Большое значение имеет беспрецедентный для Вооруженных сил России опыт развертывания и обеспечения действий экспедиционной авиационной группировки на значительном удалении от национальной территории. Для ВКС России действия в Сирии стали беспрецедентно важной операцией, позволившей впервые получить опыт перегруппировки войск на другой театр, во взаимодействии различных видов авиации, при координации с сухопутными войсками и иностранными партнерами (Сирия, Иран, Ирак).

Для разведок США и НАТО испытания крылатых ракет морского базирования в боевых условиях стало шоком. Россияне не только сумели перевооружить свою армию, флот, авиацию и сделать их неуязвимыми для ракет противника, но и научились полностью ослеплять всю его электронику. При этом сами обладают таким военным потенциалом, который способен в буквальном смысле слова стереть в пыль США, а в качестве бонуса и всех ее союзников по НАТО. Благодаря наличию крылатых ракет атомные и дизель-электрические подводные лодки могут теперь не гоняться по морям и океанам за судами, перевозящими стратегические грузы, а поражать их прямо в портах, атакуя с "пистолетных" и дальних дистанций. И наносить удары по ним можно с самых разных направлений, в том числе недостаточно защищенных средствами ПВО/ПРО.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Израильская разведка недооценила возможности "Хезболлы", поэтому израильская армия была не готова к бункерной войне – к захвату хорошо укрепленных позиций, которые занимали боевики.

2. Для израильскай разведки проблематичным было применение SIGINT для прослушивания переговоров противника. "Хезболла", опасаясь израильского подслушивания, поддерживала очень высокий уровень безопасности и шифрования, что и заявил в мае в своей речи Насралла. Недостаток контактов, необходимых для получения самой последней информации о происходящих событиях, не позволил израильской разведке придти к значимым результатам на тактическом уровне.

3. Опыт АОИ доказывает, что совмещение средств разведки и поражения баллистических ракет и ракет на низких траекториях нецелесообразно и требует дифференцированной организации средств разведки, наведения и поражения.

4. Опыт ведения разведки в кавказской войне показал несостоятельность решения об изъятии рот разведки и радиотехнической разведки из состава отдельных разведывательных батальонов мотострелковых (танковых) соединений и о передаче их в состав отдельных батальонов РЭР и РЭБ. Ведение радиоразведки для подавления радиоэлектронных средств противника не совпадает по целям и задачам с разведкой для получения и накопления информации.

5. Существующие системы разведки, управления необходимо переводить из аналоговых в цифровые. После перехода на цифровые технологии надо будет приступить к разработке оперативно-тактических центров организации огня, но в программу управления внести корректировку и реакцию на информацию, получаемую от наземной разведки и подразделений и частей сухопутных войск. Взять хотя бы приборы ночного видения, средства связи, технической разведки, совершенствования авиационной и спутниковой техники.

6. К положительным итогам деятельности разведки США и НАТО в Ливии можно отнести несколько моментов. Процесс местоположения и идентификации: РЛС ПВО, складов с оружием, командных пунктов, танков и артиллерии через несколько минут после определения. Высокая точность целеуказания позволила повысить долю применения управляемых боеприпасов до 85%.

7. При действиях разведки российским вооруженным силам следует учесть опыт оценки повышения эффективности разведывательного обеспечения современных и будущих операций НАТО.

Возможности систем разведки коалиционных сил на ТВД. Источник: nvo.ng.ru

Анатолий Дмитриевич Цыганок – полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук, лауреат премии имени А.А. Свечина.