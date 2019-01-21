Бог войны по-прежнему в фаворе

Непреходящее значение артиллерии в сражениях прошлого и будущего

В эпохальной для России Полтавской битве в июле 1709 года артиллерия сыграла заметную роль в разгроме шведской армии. Во время Великой Отечественной немцы очень не любили штурмовик Ил-2, еще сильнее – танк Т-34, но самые тяжелые потери наносила им советская артиллерия.

И в послевоенный период развитию артиллерии в СССР уделялось очень большое внимание. Подобно тому как ЗРС Войск ПВО страны ("Войска мирного неба", "НВО", 23.11.18) компенсировали недостатки истребительной авиации, артиллерия стала частичным заменителем ударной авиации. Дальность ее действия, конечно, была значительно меньше, чем у авиации, зато она была дешевле и проще в производстве и эксплуатации, намного меньше зависела от метеоусловий и наличия ГСМ, гораздо лучше обеспечивала непрерывность и массированность огневого воздействия на противника.

ЭВОЛЮЦИЯ ОРУДИЙ

В СССР достаточно длительное время после 1945 года были вполне боеспособны буксируемые орудия военных лет: 122-мм М-30, 152-мм МЛ-20 и Д-20. Потом появились и послевоенные образцы – 122-мм гаубица Д-30 с максимальной дальностью стрельбы до 15 км, 152-мм 2А65 "Мста-Б" (до 25 км) и 2А36 "Гиацинт-Б" (свыше 30 км). Но затем в соответствии с мировыми тенденциями буксируемая артиллерия начала активно заменяться самоходной. Причем советские конструкторы делали САУ именно из буксируемых орудий. Д-30 в бронированной башне на шасси модернизированного МТЛБ превратилась в САУ 2С1 "Гвоздика". Военная Д-20 в бронированной рубке на специальном гусеничном шасси превратилась в САУ 2С3 "Акация" (максимальная дальность стрельбы – до 17 км). 2А65 на шасси, представляющим собой синтез шасси танков Т-72 и Т-80, превратилась в САУ 2С19 "Мста-С", которая находится в России в производстве (с несколькими перерывами) с 1989 года до сего дня. 2А36 на специальном гусеничном шасси (в открытом варианте, то есть без башни или рубки) стала САУ 2С5 "Гиацинт-С", рассчитанной на применение не только обычных, но и ядерных снарядов. Также не только на обычные, но и на ядерные снаряды были рассчитаны САУ большой мощности (обе тоже в открытом варианте): 203-мм 2С7 "Пион" (до 47 км) и самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан" (до 20 км). Некой противоположностью им стали легкие десантные (для ВДВ и морской пехоты) 120-мм САУ 2С9 (на шасси БТР-Д) и 2С23 (на БТР-80), их максимальная дальность стрельбы составляет 13 км. В последние годы начала поступать в войска 120-мм САУ 2С34 "Хоста", являющаяся очень глубокой модернизацией (вплоть до смены пушки) 2С1, однако ее перспективы неочевидны. В ближайшее время начнет поступать на вооружение 152-мм САУ 2С35 "Коалиция".

Большая часть буксируемой артиллерии в наши дни пребывает на складах и базах хранения и ремонта военной техники (бхирвт), небольшое ее количество осталось в десантных частях и артиллерийских бригадах. Единственным представителем буксируемой артиллерии, который продолжает нести службу практически во всех наземных частях, является 120-мм миномет 2С12 "Сани" с дальностью стрельбы до 7 км. Кроме того, в войсках имеется большое количество 82-мм минометов "Поднос" и "Василек", но это, по сути, уже некий переходный класс между артиллерией и пехотным оружием.

РАЗВИТИЕ ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТОВ

Применение в годы Великой Отечественной знаменитой РСЗО БМ-13 ("Катюша") убедило советское руководство в огромном потенциале реактивной артиллерии. Потенциал этот полностью подтвердился 15 марта 1969 года, когда одного залпа одного дивизиона РСЗО БМ-21 "Град" оказалось достаточно, чтобы нанести сокрушительное поражение китайским агрессорам в ходе второго боя за остров Даманский. "Град" (40 направляющих для 122-мм НУРС, дальность стрельбы до 40 км, накрываемая одним залпом площадь – 145 тыс. кв. м) и сейчас остается наиболее массовой РСЗО как в ВС РФ, так и в мире в целом. Вслед за "Градом" на вооружение поступили РСЗО "Ураган" (16х220 мм, до 36 км, 426 тыс. кв. м) и "Смерч" (12х300 мм, 90 км, 672 тыс. кв. м). В последние годы для замены "Града" и "Смерча" в войска начали поступать РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" соответственно со значительно усовершенствованными системами управления огнем (на основе спутниковой системы ГЛОНАСС). При этом дальность стрельбы "Торнадо-С" достигнет 120 км.

Совершенно уникальным оружием, не имеющим аналогов в мире, является огнеметная РСЗО ТОС-1 "Буратино" (30х220 мм, 3 км, 40 тыс. кв. м) на шасси танка Т-72 (все остальные РСЗО установлены на колесных шасси). Ее модернизацией стала РСЗО ТОС-1А "Солнцепек" (24х220 мм, 6 км). Поражающий потенциал огнеметных РСЗО практически не уступает потенциалу ядерных зарядов малой мощности, но без фатальных экологических последствий. Мощь этого оружия уже почувствовали на себе исламские радикалы – сначала в Чечне, затем в Ираке и Сирии. В сирийской войне приняли участие и другие артиллерийские системы из состава различных соединений ВС РФ.

СТРУКТУРА ВОЙСК

В российских наземных силах (сухопутных войсках, ВДВ, морской пехоте) артиллерия сводится в дивизионы, которые, как правило, имеют в своем составе 18 однотипных артсистем. В мотострелковой бригаде обычно имеется два дивизиона САУ, по одному дивизиону минометов и РСЗО, то есть 36 САУ, 18 минометов 2С12, 18 РСЗО БМ-21. В танковых бригадах нет одного из дивизионов САУ, урезано количество минометов. В состав танковых и мотострелковых дивизий включаются артиллерийские полки, при этом имеются артдивизионы в танковых и мотострелковых полках. Поэтому количество САУ и буксируемых орудий в дивизии составляет, как правило, 90 единиц. В ВДВ и морской пехоте имеются на вооружении вышеупомянутые 120-мм САУ, а также Д-30 (в ВДВ) и БМ-21 (в морской пехоте). У морпехов также имеется небольшое количество САУ 2С1.

В составе сухопутных войск РФ есть также соединения и части, имеющие статус артиллерийских. Именно в них сосредоточена почти вся оставшаяся в боевых частях буксируемая артиллерия, все САУ и РСЗО большой мощности и дальности, а также некоторое количество обычных САУ и РСЗО. В составе ЗВО – 9-я (Луга, Ленинградская область), 45-я (Тамбов), 236-я (Коломна, Московская область), 244-я (Калининград), 288-я (Мулино, Нижегородская область) артиллерийские бригады. В составе ЮВО – 227-я (Адыгея) и 291-я (Ингушетия) артиллерийские бригады, а также единственный в ВС РФ 8-й артполк (Симферополь и Перевальное, Крым). В составе ЦВО – 120-я (Юрга, Кемеровская область) и 385-я (Тоцкое, Оренбургская область) артиллерийские бригады. В составе ВВО – 30-я (Дивизионная, Бурятия), 165-я (Никольское, Амурская область), 200-я (Горный, Забайкалье) и 305-я (Уссурийск, Приморский край) артиллерийские бригады.

Имеются также бригады и полки реактивной артиллерии, оснащенные РСЗО "Ураган" и "Смерч". Это 79-я бригада ЗВО (Тверь), 439-я бригада ЮВО (Знаменск, Астраханская область), 232-я бригада (Щучье, Курганская область) и 950-й полк (Тоцкое) ЦВО, 338-я бригада ВВО (Уссурийск).

Огнеметные РСЗО ТОС-1А "Солнцепек" состоят на вооружении бригад и полков РХБЗ. В ЗВО это 27-я бригада (Курск) и 6-й полк (Саперное, Ленинградская область). В ЮВО – 4-й (Севастополь), 39-й (Октябрьское, Волгоградская область) и 40-й (Ингушетия) полки. В ЦВО – 2-й (Самара) и 10-й (Топчиха, Алтайский край) полки. В ВВО – 16-я бригада (Лесозаводск, Хабаровский край), 19-й (Горный), 25-й (Сергеевка, Приморский край), 26-й (Онохое, Бурятия) и 35-й (Белогорск, Амурская область) полки.

Всего в строевых частях и соединениях ВС РФ имеется примерно 2,1 тыс. САУ, более 300 буксируемых орудий, до 700 минометов 2С12, свыше 800 РСЗО (включая примерно 40 ТОС-1А). Еще несколько сотен артсистем имеется в различных учебных частях. Кроме того, на складах и базах хранения имеется более 500 САУ, более 600 буксируемых орудий, до 400 РСЗО (возможно, все эти цифры нужно увеличить в разы).

В МИРЕ

Сухопутные войска НОАК значительно превосходят ВС РФ по всем классам артиллерийского вооружения (по крайней мере количественно). С сухопутными войсками и морской пехотой США у нас примерное равенство. При этом американские аналитики отмечают, что именно по количеству и качеству артиллерии российские соединения сухопутных войск значительно сильнее дивизий и бригад США.

Очень мощным артиллерийским потенциалом, по ряду параметров сравнимым с российским, обладают ВС обеих Корей, Индии, Пакистана, Турции, Израиля, Египта.

В целом, как и по большинству классов вооружения и боевой техники, российская артиллерия очень сильна как количественно, так и качественно, но однозначно требует как дальнейшего качественного совершенствования, так и количественного усиления. Последнее относится главным образом к той части России, которая находится к востоку от Урала.

Александр Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.