Проблемы обороны Дальнего Востока по-прежнему существуют

Передача южных островов Курильской гряды Японии чревата далеко идущими последствиями

Военно-политическое руководство России за последнее время предприняло воистину гигантские усилия для укрепления обороны дальневосточных рубежей страны. Венцом этой деятельности стали Стратегические учения "Восток 2018", в которых приняли участие три военных округа ВС РФ, Тихоокеанский и Северный флоты, ВДВ в полном составе. Всего было задействовано около 300 тыс. штыков, порядка 1000 самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. единиц бронетехники. К примеру, Силы самообороны Японии (наиболее вероятного противника в этом регионе) насчитывают около 247 746 человек, до 700 летательных аппаратов (без учета беспилотников), порядка 850 танков, около 3 тыс. БТР, чуть больше 200 САУ и около 500 буксируемых орудий, до сотни РСЗО (по другим данным общее число единиц артиллерии приближается к 3 тыс.). О соотношении сил флотов речь пойдет позже. Учитывая только вышеизложенное, можно констатировать, что Москва сумела продемонстрировать своему восточному соседу способность в короткие сроки перебросить крупные силы на Дальневосточный и Тихоокеанский театры военных действий.

Япония является союзником США, на ее территории размещено 130 пунктов базирования американских войск. Постоянно на островах страны Восходящего солнца находится до 50 тыс. военнослужащих Вооруженных сил США. Наибольшее их количество размещено на острове Хонсю. Окинаву облюбовали американские морпехи, В порту Йокосука постоянно присутствуют корабли 7-го флота ВМС США. По этому поводу премьер министр Японии Абэ однажды попытался оправдаться: "Есть шестая статья в договоре о взаимной безопасности (между Вашингтоном и Токио). То, что США могут размещать свои базы где угодно, стоит им только захотеть, – это совершенно не так. Для этого необходимо согласие Японии". Несмотря на его столь категоричное высказывание, все же создается впечатление, что американцы могут расположить свои военные базы на японских островах везде, где пожелают. И сам Токио признает важность союза с США. Но похоже, что этот союз не предусматривает равноправия его участников. А наличие американских военных баз в Японии не что иное, как продолжающаяся ее оккупация войсками США. И нечего удивляться тому, что политики страны восходящего солнца испрашивают у своего сюзерена дозволение на ведение мирных переговоров с Россией.

Вашингтон, по сути, не обеспокоен безопасностью Японии, а использует ее как инструмент проведения своей агрессивной политики по отношению к Москве. Если потребуется, американцы с легкостью пожертвуют своим союзником для инициации очередного очага напряжения в виде долго текущей региональной гибридной войны, замыкая таким образом "огненное кольцо" вокруг России. Пока речь идет о мирных переговорах между Москвой и Токио, последний, с подачи заокеанского союзника, методично усиливает свои вооруженные структуры.

Тем временем Вашингтон под надуманным предлогом, в целях защиты "свободы навигации" посылает свой военный корабль (эсминец Mc Campbell) в Японское море, где, к слову, американцам делать нечего. Похоже, что следующим по очереди будет Охотское море, центральная часть которого формально относится к международным водам. В настоящее время заход в него связан для военных кораблей США только с некоторыми трудностями, связанными с юридическими действиями и с лоцманской проводкой судов через проливы Советский, Измены и Кунаширский – при следовании из Тихого океана, или при проходе через пролив Лаперуза при следовании из Японского моря. И далее для прохода в центральную часть Охотского моря по положениям международного права не требуется разрешение России на пересечение ее исключительной экономической зоны.

ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ

Курилы насчитывают 56 островов, расположенных цепочкой (протяженностью 1200 км), отделяющей Охотское море от Тихого океана. Контроль над этим архипелагом позволяет России считать богатое природными ресурсами Охотское море своим. Более того, эти острова имеют стратегическую важность, размещение на них мощных поражающих средств и систем обнаружения позволит в случае войны контролировать северную часть Тихого океана. Как известно, в списке территориальных претензий Токио к России несколько южных островов Большой Курильской гряды: два крупных – Итуруп, Кунашир, относительно небольшой – Шикотан и группа из еще более мелких островов, которую японцы именуют Хабомаи. Что теряет Россия вместе с отторжением в пользу Японии этих островов? Во-первых, японцы и их союзник получат в свое полное распоряжение пролив Екатерины, один из наиболее широких в гряде и достаточно глубокий, для прохождения АПЛ в подводном положении. Во-вторых, стратегически важный для России глубоководный пролив Фриза окажется под контролем все тех же японцев и их союзника. В-третьих, Токио будет вправе оспорить границы российских территориальных вод и экономической зоны в свою пользу, при этом американские военные корабли получат возможность проходить в центральную часть Охотского моря. В-четвертых, американцы наверняка используют представившуюся возможность для развертывания на вышеперечисленных островах свои военные объекты. Кстати, от северной оконечности острова Итуруп до глубоководного пролива Буссоль, удобного для прохождения российских АПЛ стратегического назначения, расстояние всего лишь около 200 км. И если американцы превратят Итуруп в "непотопляемый авианосец", все усилия России, направленные на создание системы обороны на Тихоокеанском стратегическом направлении, будут сведены на "нет".

Впрочем, в настоящее время проход из Тихого океана в Охотское море возможен только для кораблей с малой осадкой из-за небольшой глубины проливов Советский и Измены. После того как Япония получит в свое распоряжение два глубоких пролива, море станет доступно для надводных кораблей любого тоннажа. Допустим, что Япония и Россия достигнут соглашения на основе совместной Советско-японской декларации о прекращении состояния войны от 19 октября 1956 года, в результате которого Токио получит только архипелаг Хабомаи и остров Шикотан, в этом случае доступ в Охотское море для военных кораблей США будет ограничен, поскольку глубокие проливы останутся в распоряжении России. Но системы береговой обороны, размещенные на Шикотане, смогут контролировать проливы Фриза, Уруп и Буссоль. Что значительно сокращает возможности для маневра кораблям Тихоокеанского флота.

О ДОВЕРИИ

Прежде чем принимать решение о передаче южных островов Курильской гряды восточному соседу, Москва должна учесть все возможные последствия этого шага. Во-первых, японская сторона на вопрос о неразмещении американских баз на островах всегда дает неопределенный ответ, мол, "мы сделаем все возможное". И это уже настораживает. Во-вторых, американцы также не дают твердых гарантий о неразмещении своих баз на Курилах. Командующий американскими силами в Японии трехзвездный генерал Джерри Мартинес на своей недавней пресс-конференции в Токио заявил: "На данном этапе у США нет планов размещать там войска". Помнится, при принятии решения о воссоединении ФРГ и ГДР американская сторона все же гарантировала (правда, только на словах), что НАТО на восток продвигаться не будет, дальнейшая история показала, чего стоят такие гарантии. А в случае с передачей южных Курильских островов и того нет.

На вооружении сухопутных войск Японии 850 основных боевых танков, из них 320 единиц – «тип 90» и 517 – «тип 74». Источник: Reuters

Чтобы лучше понять психологию политической элиты Страны восходящего солнца, стоит обратить внимание не только на японскую историю, но и на ее эпос. К примеру, в Сказании о Ёсицунэ вероломность самурая описывается как доблесть. Нарушение договора с противником рассматривается как военная хитрость. Та же черта самураев воспевается и в придании о 47 ронинах. Япония, несмотря на технический прогресс, осталась страной древних традиций. К примеру, только здесь династия императоров ни разу не менялась. Она является самой древней в мире и правит уже более 2500 лет. И хотя самураи как сословие перестали существовать еще во времена реставрации Мэйдзи, японские элиты по-прежнему привержены их духу.

Кстати, американцы, пожалуй, превзошли всех в умении манипулировать действиями элит для достижения своих геополитических целей, этому искусству они научились у Великобритании. В деле, связанном с территориальными претензиями Японии к России, они в состоянии использовать любое развитие событий для своей пользы.

ИСТОРИЯ И НЕ ТОЛЬКО

Москва справедливо считает, что Курильские острова были приняты в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не подлежит сомнению. Об этом указано в документах Ялтинской и Потсдамской конференций. Токио ссылается на Симодский трактат, подписанный представителями императорских домов Японии и России 7 февраля 1855 года, согласно которому граница проходила между островами Итуруп и Уруп по центру пролива Фриза. Впрочем, в 1875 году по Санкт-Петербургскому договору все Курильские острова отошли Токио взамен за южную часть Сахалина, которую Япония позже отторгла в свою пользу по результатам Русско-японской войны 1904–1905 годов. Резонно предположить, что после передачи южных Курильских островов (если она состоится) Токио захочет вернуть себе все, чем когда либо владел ранее. К 2020 году, вероятно, японцы внесут изменения в 9-ю (миролюбивую) статью своей Конституции и тем самым окончательно избавятся от всяких ограничений в военном строительстве.

Отказ от уступки островов означает, что подписание мирного договора между Японией и Россией может остаться в подвешенном состоянии неопределенно долгое время. Дальнейшие события в этом случае могут развиваться по трем основным направлениям. Постепенное сближение России и Японии и совместное развитие экономики островов, несмотря на территориальные претензии последней, возможно, только если Америка вдруг откажется от своей недружественной политики по отношению к Москве, или если Вашингтон и Токио поссорятся. И то и другое маловероятно. Во втором варианте нынешнее состояние дел сохранится как статус-кво. Но стороны продолжат региональную гонку вооружений, что уже происходит в настоящее время. В третьем – Вашингтон принудит Токио к вооруженному конфликту с Россией, который будет носить точечный и гибридный характер. В этом случае формально США не примут участие в войне, но станут оказывать поддержку своему союзнику. Поскольку Япония не обладает ядерным оружием, ожидается, что Москва не решится на его использование. При таком варианте развития событий сильно пострадает экономика России, поскольку порты Владивостока и Находки будут заблокированы. Добыча морепродуктов и разработка природных ресурсов в акваториях Японского и Охотского морей и на значительной части Тихого океана будет затруднена.

СИЛЫ СТОРОН

Япония в последние несколько лет планомерно увеличивает свои военные расходы. В 2016-м они составили 5,05 трлн йен, в 2017 году – 5,1 трлн йен, последняя цифра в переводе по курсу соответствует 3,162 трлн руб. На 2018 год военный бюджет Страны восходящего солнца по плану должен был достигнуть 5,25 трлн йен. По официальным данным, российское военное ведомство на свои нужды могло потратить в 2018 году всего 2,8 трлн руб., понятно, что на перевооружение Восточного военного округа выделена значительно меньшая сумма. Проект федерального бюджета предусматривает расходы в 2019 году на национальную безопасность, оборону и правоохранительную деятельность в размере 1,382 трлн руб.

Уже сейчас Японский военный флот в своем составе имеет более 130 боевых кораблей: 4 вертолетоносца (один из них переоснащается в авианосец, для чего ведется закупка 6 самолетов F-35, 4 конвертопланов Osprey), 43 ракетных корабля, 27 минных тральщиков, 6 корветов, 6 кораблей береговой охраны, 17 дизельных субмарин, на вооружении сил береговой обороны состоит около 100 противокорабельных комплексов Туре-88. Противовоздушную (противоракетную) систему обороны страны обеспечивают корабли, вооруженные комплексом американским "Иджис" (Aegis), оснащенные ракетами заатмосферного перехвата SM-3. Сухопутные части ПВО обладают противоракетами PAC-3 для поражения целей в пределах атмосферы. Создаются сухопутные системы "Иджис". Воздушное пространство Японии обороняет свыше 350 зенитных ракетных комплексов. Самолетный парк ВВС, армейской авиации и ВМС насчитывают 288 истребителей, 287 бомбардировщиков и 119 ударных вертолетов. Силы самообороны насчитывают 247,746 тыс. человек, резерв — 41,8 тыс. человек, не считая береговой охраны и иных военизированных формирований. Мобилизационный ресурс оценивался в 29,2 млн человек.

Российский Тихоокеанский флот имеет в своем составе: три атомных ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 667, два атомных ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955, пять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта 949А, пять атомных подводных лодок проекта 971, восемь дизельных подводных лодок проекта 877, гвардейский ракетный крейсер "Варяг" проекта 1164, эскадренный миноносец проекта 956, четыре больших противолодочных корабля проекта 1155, восемь малых противолодочных кораблей проекта 1124М, четыре малых ракетных корабля проекта 1234.1, десять ракетных катеров проекта 12411, девять тральщиков, четыре больших десантных корабля (один – проекта 1171, два – проекта 775, один – проекта 775М). Авиация флота включает парк вертолетов истребителей, противолодочных и транспортных самолетов. Силы береговой обороны флота имеют около 50 ракетных комплексов береговой обороны. Из общего состава авиации Восточного военного округа в прибрежных районах базируется 6 эскадрилий стратегических и дальних бомбардировщиков, до 50 единиц фронтовых бомбардировщиков, порядка 25 штурмовиков, в районе 70 истребителей и перехватчиков, свыше 80 военных вертолетов. ПВО округа насчитывает не менее 9 дивизионов С-300 и 9 дивизионов С-400. Цифры, приведенные выше, весьма приблизительны. Точной информации на эту тему по понятным причинам в свободном доступе нет. На островах Итуруп и Кунашир размещены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал".

На береговой линии (вблизи нее) дислоцируются: 5-я общевойсковая армия и 68-й армейской корпус. Курильские острова оборонят 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, на вооружении которой состоят РСЗО БМ-21 "Град" (планируется их замена на "Торнадо-Г"), 152-мм самоходные артиллерийские установки "Гиацинт", 12 зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1", около 100 единиц бронетехники (включая 62 танка Т-80БВ), ПТРК, гранатометы, пулеметы и прочее. На островах оборудованы универсальные огневые сооружения из прочного железобетона "Горчак".

А ЧТО, ЕСЛИ

Допустим, что Токио в какой-то момент решится захватить острова силой. В своем стиле неожиданно японский флот в состоянии высадить десант и захватить желаемую территорию. Силы обороны южных островов Курильской гряды незначительны, а героизм не поможет против современного высокоточного оружия и огневой мощи флота Страны восходящего солнца. Стоит также учесть, что у России нет возможности в оперативном порядке перебросить на Курилы необходимые резервы. Массовое перемещение войск из глубины континента в приморские районы затруднено из-за слабо развитой транспортной системы Дальневосточного региона, а на острова можно добраться или по морю, что займет много времени, или по воздуху. Но единственный аэродром, который для посадки самолетов ВТА можно использовать, находится на острове Итуруп, который по условиям рассматриваемой вводной захвачен японским десантом. Чтобы его выбить с островов, сил Тихоокеанского флота и Восточного округа может не хватить. Территорию Японии российские Вооруженные силы, конечно же, могут подвергнуть ракетным ударам, но без высадки десанта серьезного эффекта это не даст. И Москве проще будет отказаться от силовых действий и начать бесконечные тяжбы в международных правовых инстанциях.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО