"Черная вода" хочет снова взяться за оружие

Мировые войны и конфликты могут стать прерогативой частных военных компаний

В конце прошлого года в январско-февральском выпуске известного американского журнала RECOIL на целой странице был размещен логотип запрещенной и уже не существующей частной военной компании (ЧВК) "Черная вода" (Blackwater) с надписью: "Мы возвращаемся". Появление рекламы бывшей охранной компании на страницах этого журнала не случайно. RECOIL рассказывает об образцах огнестрельного и холодного оружия, о новейших видах такого оружия, о его тюнинге, то есть внесении изменений во внешний вид и внутреннее устройство с целью модернизации и улучшения эргономических и эстетических качеств, о повышении таких характеристик, как точность, кучность, скорость прицеливания и т.д. Кроме того, в нем освещаются вопросы экипировки и амуниции, методики и тактики стрельбы, выживания, транспортных средств, физической подготовки, самообороны и защиты мест проживания, работы специальных войсковых подразделений, производства оружия, торговых марок оружейных фирм, а также отраслевых инноваций в данной области. Журнал активно читают как опытные профессионалы и сотрудники различных силовых структур и ведомств, так и гражданские любители оружия и военной тематики.

ПЕРЕМЕНЫ В ПЕНТАГОНЕ НА РУКУ ЧВК

Появление упомянутого объявления обусловлено и тем, что в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса.

Предполагалось, что глава Пентагона покинет свое кресло в феврале 2019 года. После решения главы Белого дома Мэттис направил президенту письмо, в котором рекомендовал Трампу найти министра, чьи взгляды будут больше соответствовать его внешнеполитическим установкам. Американские СМИ написали о том, что заявление Трамп расценил как личный выпад на фоне разногласий с Мэттисом по поводу решения о выводе войск США из Сирии. В результате Трамп объявил, что Мэттис уйдет в отставку 1 января.

На различных уровнях руководства Америки дебаты о правомочности использования ЧВК в войнах и конфликтах ведутся уже несколько лет. Мэттис категорически возражал против подобной практики. Он заявлял, что передача вопросов национальной безопасности в руки частных подрядчиков сопряжена с определенным риском. В августе прошлого года военный министр объявил журналистам, что "когда американцы выстраивают свой национальный авторитет в единую линию, приватизация, по всей вероятности, является не самой мудрой идеей".

Мэттиса активно поддерживали отставной генерал-лейтенант Армии США Герберт Макмастер, в 2017 году ставший советником Трампа по национальной безопасности, и государственный секретарь Рекс Тиллерсон. Обоих чиновников президент в довольно короткий срок тоже выдворил из Белого дома. В результате проведенных обсуждений участие ЧВК в военных конфликтах было запрещено. А вот теперь, когда все главные оппоненты ЧВК, как говорится, ушли за кадр, у частных бойцов появились новые надежды и перспективы. Как заявил один из чиновников МО, теперь радикальные изменения в подходах Пентагона к приватизации войн становятся "более вероятны", а новый советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в сентябре прошлого года заявил агентству ABCNews, что он "всегда открыт для новых идей".

АФГАНСКИЙ ПЛАН ОСНОВАТЕЛЯ "ЧЕРНОЙ ВОДЫ"

Новые обстоятельства на политической и военной аренах Америки могут сделать намерения основателя и бывшего главного администратора ЧВК Blackwater Эрика Принса, которая сегодня фигурирует уже под другими флагами, вполне реальными. Недавно в эксклюзивном интервью газете Military Times Принс заявил, что сегодня как раз наступило то время, когда необходимо использовать новый поход к ведению боевых действий в Афганистане. По его словам, предлагаемый план действий в этой стране позволит свести к минимуму военные расходы и сократить их в тысячи раз, отправить большую часть войск обратно в Америку и ликвидировать влияние Пакистана на политику США в этой стране.

В соответствии со своим планом основатель ЧВК намерен заменить 23 тыс. военнослужащих многонациональных сил (около 15 тыс. американцев и 8 тыс. бойцов НАТО), а также почти 27 тыс. подрядчиков, выполняющих заказы МО, 6 тыс. контрактников и 2 тыс. активных бойцов сил специальных (ССО) операций ВС США. В состав контрактников войдут 60% бывших сотрудников ССО и 40% отставных специалистов ССО НАТО. Натовская составляющая подразделений, по словам Принса, будет включать военнослужащих, не состоящих на активной службе в войсках блока, поскольку их переход на контрактную систему сопряжен с многочисленными национальными ограничениями.

Принс ни слова не сказал корреспонденту MT об обсуждении своего плана с лидерами стран - членов альянса, но отметил, что его силы заменят войска блока, в том числе на сухопутных ТВД. "Идея состоит в том, чтобы оказать дополнительную поддержку Национальным силам безопасности Афганистана (Afghan National Security Forces; ANSF) и сократить численность всех обычных видов ВС страны", – заявил основатель Blackwater.

По словам Принса, 2 тыс. бойцов ССО, дополняющих 6 тыс. контрактников, "будут ведущим компонентом формируемых войск и взамен ВС США обеспечат прямые боевые действия и обеспечат качественное выполнение стоящих задач".

Подразделения контрактников будут вести боевые действия как структуры, приданные афганским войскам, и будут находиться в их рядах в течение трех лет. Ротация будет осуществляться в течение 90 дней и через 30 дней после нее контрактники будут возвращаться в ту же часть, из которой их предшественники были отправлены в США. Около 2 тыс. подрядчиков формирований Принса будут осуществлять медицинскую эвакуацию и непосредственную авиационную поддержку вертолетами, а также обслуживать два американских госпиталя, в которых будут проходить лечение и раненые афганские солдаты.

Стоимость проведения операций в Афганистане, по оценкам бывшего спецназовца, должна составить около 5,5 млрд долл. Из этой суммы 3, 5 млрд предполагается израсходовать на оплату контрактников, аренду авиационных средств, материально-техническое обеспечение и на медицинское обслуживание войск. Около 2 млрд будут истрачены на содержание ССО.

По плану Принса контрактники и входящие в их формирования подразделения ВС США будут действовать в соответствии с нормами Унифицированного военного кодекса (UniformCodeofMilitaryJustice, УВК) и афганскими законами. В экипаж каждого из летательных аппаратов (ЛА), пилотируемых членами ЧВК, будет включен один военнослужащий ВС Афганистана, который будет вести огонь из всех орудий ЛА.

Подрядчики, выполняющие роль поддерживающих подразделений афганских войск, за свои проступки будут отвечать по законам УВК. Кроме того, все нарушители военного законодательства американского и иностранного происхождения будут подлежать юрисдикции Военно-юридической службы (Judge Advocate General – JAG) США, полномочия которой до настоящего времени распространяются только на военнослужащих федеральных ВС. Все расследования и судебные разбирательства будут проводиться на территории Афганистана. Наказания со свои нарушения эти люди будут отбывать в стране своего гражданства или в США, если это будет определено судом как приемлемая норма.

В случае получения ранения или смерти контрактники будут подлежать действию положений закона о страховании граждан США, выезжающих на работу за пределы страны (Defense Base Actinsurance). Страховкой, предоставляемой этим законом, покрываются все расходы на эвакуацию, лечение или похороны, утраченную заработную плату, компенсации членам семей и т.д. Действующие военнослужащие в этом случае будут получать все установленные льготы под эгидой Министерства о делах ветеранов США (VA).

Несмотря на большую привлекательность афганского плана Принса, в связи с крайне низкими расходами на его реализацию его имя навсегда связано с нарушением членами его ЧВК кодекса военной чести в Ираке. Поэтому план бывшего "морского котика" вряд ли найдет много сторонников в руководящих кругах Вашингтона.

В 2004 году Государственный департамент США пришел к заключению, что у него не хватает сил для обеспечения полной безопасности быстрорастущей численности дипломатического корпуса в Багдаде, члены которого прибывали в Ирак для работы в составе Коалиционной временной администрации, временного правительства Ирака, которое в перспективе должно было передать власть в стране переходному правительству, сформированному на принципе равного представительства всех слоев иракского общества. Для реализации этой задачи была выбрана ЧВК Blackwater, с которой заключили контракт на 196 млн долл. В 2009 году компания уже получала 1,35 млрд долл. за обеспечение безопасности в Ираке. Blackwater быстро стала символом того, что правительственные чиновники называли неконтролируемыми военными расходами. Контрактников ЧВК критиковали за то, что они действовали вне законов Ирака. Специалисты компании сопровождали перемещение грузов за пределами иракских дорог и часто вели огонь из пулеметов для предупреждения иракцев, которые слишком близко приближались к проходящим конвоям. Их поведение предельно раздражало местное население, даже в тех случаях, когда сухопутные подразделения ВС США в Ираке использовали бойцов ЧВК в случае невозможности получить подкрепление при ведении боевых действий против боевиков и инсургентов.

16 сентября 2007 года на площади Нисур в Багдаде сотрудники Blackwater открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего погибли 14 граждан Ирака. Еще 18, в том числе и дети, получили ранения разной степени тяжести. Правительство Ирака выдворило компанию из страны. Расследованием инцидента занималось ФБР. В результате выяснилось, что правила открытия огня, установленные для частных охранных фирм в Ираке, были грубо нарушены. Иракское правительство поначалу требовало вывести фирму с территории государства, но чуть позже контракт все-таки возобновили. А через год Госдеп полностью разорвал контракт с Blackwater. В настоящее время ряд сотрудников компании находится в тюрьмах США, ожидая судебного приговора.

Несмотря на неблаговидное прошлое своей ЧВК, бывший основатель компании преисполнен оптимизма. Он оценил, что за 17 лет войны в Афганистане Пентагон произвел более 30 ротаций крупных формирований войск в этой стране. Отслужившие свой срок солдаты и офицеры отправлялись в США. На их место приходили новые военнослужащие, незнакомые с обстановкой в стране, которым с чистого листа приходилось изучать ТВД, существующие угрозы и устанавливать контакты с лидерами Афганистана. Принс заявил, что такая масштабная ротация войск, не давшая желаемого результата, была крайне неблагоразумна. "Президент проводит справедливую кампанию по окончании нашей бесконечной войны. Теперь у него есть возможность сделать это", – заметил бывший морской спецназовец.

ЧВК В РОССИИ

В последние годы в российской прессе неоднократно поднимался вопрос о существовании в РФ частных военных компаний. Называлось количество таких компаний, их наименования, число контрактников, театры боевых действий и многое другое. Появилось также сообщение о том, что за два дня до конца 2016 года президент Владимир Путин принял правительственные поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". В сообщении, в частности, говорилось, что последствия этих изменений весьма велики. Отмечалось, что, согласно закону, граждане, пребывающие в резерве, считаются исполняющими обязанности военной службы, если они участвуют в деятельности по "пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации".

В конце ноября в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение о том, что бойцы российских ЧВК и некоторые ветеранские организации обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос к МО РФ. "Наверное, все-таки этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны, потому что, согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством", – сказал Песков во вторник журналистам. Песков отметил, что этот вопрос находится "больше в компетенции правоохранительных органов или Министерства обороны". Он также подчеркнул, что эта ситуация в Кремле не рассматривается. "Такой темы на повестке дня нет", – сказал пресс-секретарь.

Несколько ранее радиостанция "Эхо Москвы", ссылаясь на главу комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева, сообщила, что в Международный уголовный суд в Гааге подан иск на организаторов частных военных компаний. Цель иска – проведение проверки по факту "насильственного удержания лиц и применения их в военных действиях". Как сообщил Шабаев, за рубежом в ЧВК проходят службу тысячи россиян. По данным организаций ветеранов, контрактники ЧВК принимают участие в конфликтах в Донбассе, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и ряде других стран. Потери их бойцов исчисляются сотнями.

Как в конце марта прошлого года сообщило информационное агентство Интерфакс, правительство РФ направило в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект о деятельности частных военных компаний. В заключении кабинета министров, с которым ознакомилось агентство, говорится, что правительство законопроект не поддерживает. Члены кабинета министров отмечают, что положения законопроекта, определяющие деятельность ЧВК и военно-охранных организаций, противоречит ч. 5 ст. 13 Конституции РФ, согласно которой запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований. В отзыве также указывается, что, согласно ст. 71 Конституции РФ, вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений России находятся в компетенции правительственных органов. Отрицательные заключения о проекте закона дали МО, Минфин, МИД РФ, а также ряд других силовых ведомств, включая Росгвардию, ФСБ, СВР и ФСО. Генеральная прокуратора и Министерство юстиции также не приняли предлагаемый закон.

Проект этого закона был внесен в Госдуму в январе 2018 года лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым и первым заместителем руководителя фракции эсэров Михаилом Емельяновым. Проектом устанавливается регламент на регулирование отношений, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением ими работ и оказанием услуг военного и военно-охранного характера, а также осуществлением контроля и надзора за их деятельностью. При этом под военными работами и услугами понимаются специализированные работы и услуги, оказываемые частной военной организацией в интересах заказчика, в том числе в условиях военных конфликтов и/или боевых действий.

По проекту закона выдачу лицензий ЧВК должно осуществлять МО РФ. Целями частной военной и военно-охранной деятельности является "участие в обеспечении национальной безопасности и в защите национальных интересов РФ путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг за пределами ее территории". Создание ЧВК должно происходить только в форме обществ с ограниченной ответственностью, а уставный капитал не может быть менее 10 млн руб. В соответствии с законопроектом ЧВК предоставляется право создания филиалов и дочерних обществ в зарубежных странах.

В настоящее время в мире насчитывается несколько сотен ЧВК, численность сотрудников которых составляет более 1 млн человек. Они функционируют более чем в 110 странах мира, а рынок их услуг составляет "сотни миллиардов долларов". На этом рынке весьма активно действуют США, Великобритания, Франция и Израиль. Довольно быстро растет и присутствие китайских компаний.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"