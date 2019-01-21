Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец

"Известия" первыми побывали на борту одного из самых закрытых кораблей флота

Балтийский флот принял на вооружение головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Каракурт", который получил наименование "Мытищи". Это один из самых закрытых кораблей российского Военно-морского флота, его государственные испытания завершились несколько недель назад. Было протестировано его мощное вооружение — крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". "Известия" первыми побывали на борту "Мытищ", выяснили возможности вооружения, узнали, как организована служба на МРК, и оценили его интерьер.

Самый западный гарнизон России

МРК "Мытищи" принят в состав гвардейского дивизиона бригады ракетных кораблей и катеров, которая входит в состав Балтийской военно-морской базы. Во время Великой Отечественной войны это соединение нанесло значительный ущерб немецкому флоту. Поэтому бригада считается одной из самых заслуженных и легендарных частей ВМФ.

Автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сегодня местом базирования "Мытищ" является город Балтийск Калининградской области. Его называют самым западным гарнизоном России. Раньше здесь размещалась военно-морская база Германского флота, до 1946 года город назывался Пиллау. В память о тех временах остались строгая немецкая архитектура и многочисленные легенды о "секретных фарватерах". Главная достопримечательность города — пехотные казармы, где размещается штаб главной базы Балтийского флота. Они признаны памятником немецкого зодчества начала XX века.

Основная задача военно-морской базы — контроль Балтики, значение которой в последние годы резко возросло, на этом направлении планомерно наращивается военный потенциал. Поэтому первый "Каракурт" был направлен именно сюда. Малый ракетный корабль "Мытищи" стоит на отдельном пирсе, этим подчеркивается его статус. От своих предшественников он отличается обтекаемыми формами, которые в море делают его малозаметным для радаров противника.

Командир МРК "Мытищи" капитан третьего ранга Адиль Азимов Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Командиром МРК "Мытищи" назначен капитан третьего ранга Адиль Азимов, потомственный моряк. Он и его отец в разное время на Балтике командовали одним кораблем — малым ракетным кораблем проекта 1234.1 "Зыбь".

— Корабли проекта 22800 "Каракурт" — это прорывные МРК, в которых удалось объединить все лучшие наработки и эффективно внедрить новые технологии, — рассказал командир корабля. — За счет доработки корпуса корабль получил отличные ходовые качества, хорошо держит и режет волну и способен разогнаться до 30 узлов. Несмотря на малые размеры, у него практически неограниченная мореходность. Корабль спокойно дойдет из Балтийского до Средиземного моря.

Арсенал "Каракурта"

МРК "Мытищи" оснащен ракетными и артиллерийскими комплексами ударного и противовоздушного оружия, системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Корабль сконструирован таким образом, что на нем можно установить любые современные и перспективные образцы ракетного вооружения. Автоматизированная система управления огнем позволяет произвести пуски в кратчайшие сроки после получения целеуказания.

Многие корабельные системы в соответствии с требованиями времени стали цифровыми, что существенно увеличило их возможности. Рутинную работу нескольких человек взяла на себя автоматика — например, наблюдение за фактическими гидрометеорологическими условиями. Всё это существенно сокращает время на принятие решений. На корабле реализованы перспективная система связи и внутрикорабельная сеть для передачи служебной информации. В ней для каждого офицера и матроса открывается учетная запись с правом получать необходимую информацию.

Каюты членов экипажа с индивидуальными ячейками по принципу купе Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

За счет автоматизации корабельных систем удалось существенно сократить экипаж. Команда корабля сформирована в марте прошлого года: был проведен тщательный отбор. Служба на новом современном корабле сложна, требует специального набора современных знаний, поэтому каждому члену экипажа необходимо много и постоянно учиться. По мнению командира корабля Адиля Азимова, все эти усилия вознаграждаются серьезными служебными перспективами.

— В течение двух месяцев наш экипаж прошел переподготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, — рассказывает командир электромеханической боевой части старший лейтенант Александр Ерохин. — Непосредственно на корабле мы постоянно взаимодействовали с представителями промышленности и завода — все они помогали осваивать новые технику и вооружение, установленные на корабль.

Камбуз корабля Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наградой экипажу за напряженную службу стала сама атмосфера корабля, рассказывает Адиль Азимов.

— Здесь всё новое. Команда может полностью сконцентрироваться на боевой подготовке. Раньше на МРК комфорт считался излишеством, поскольку корабли этого класса не были предназначены для дальних походов, хотя в море выходили часто. Их стихия — скоротечный бой: вышел, ужалил и скрылся. На "Каракуртах" этот подход полностью переосмыслили. Здесь есть современная система кондиционирования, телевизоры, комфортная корабельная мебель. В распоряжении экипажа душевые кабины и умывальники. Камбуз и прачечная оборудованы современной техникой. Комфортные каюты с индивидуальными ячейками по принципу купе с личным пространством для каждого. Спутниковое телевидение. Всё это говорит о том, что "Каракурт" способен уходить из базы намного дальше, чем другие корабли это класса.

Будущее корабля

Уже сейчас внедряются варианты модернизации "Каракуртов". Третий корабль этого проекта получит корабельную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", который значительно увеличит боевую устойчивость. Корабль и сейчас успешно справляется со сложными низколетящими целями — это показали госиспытания. Но специалисты утверждают, что новые системы значительно повысят возможности ПВО корабля.

Корабль имеет возможность базирования беспилотника, для этого на палубе достаточно смонтировать установку для старта БЛА. Военные моряки говорят, что эти системы сегодня просто необходимы в современном морском бою, ведь они позволяют экипажу корабля видеть надводную обстановку на сотни миль больше и значительно эффективнее применять ударное оружие корабля.

Как неоднократно отмечали эксперты, "Каракурт" — самый удачный проект российской оборонной промышленности. МРК с мощным ракетным вооружением — это относительно недорогие, но очень эффективные корабли, которые уже приступили к службе на Балтийском флоте.

Алексей Козаченко, Алексей Рамм