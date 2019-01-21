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21.01.2019
Российская газета

122-мм гаубицу и тягач АТС-59Г превратили в оригинальную САУ в Йемене

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122-мм гаубица Д-30
122-мм гаубица Д-30.
Источник изображения: rg.ru

Йеменские военные, несмотря на достаточно ограниченные возможности, прославились тем, что в своих ремонтных мастерских ухитряются скрещивать различные образцы военной техники.

Так, им удалось значительно улучшить возможности старого советского БТР-152 - на бронетранспортере появилась бронированная крыша с пулеметной башней от БРДМ-2. Аналогичный боевой модуль был замечен на американских М113 и получивших дополнительную защиту джипах.

Отдельно стоит упомянуть создание самоходной артиллерийской установки. Некоторые из экспертов считают, что в качестве образца для подражания взяли одну из северокорейских САУ.

Под базу йеменские разработчики использовали поставлявшийся еще во времена СССР средний 13-тонный гусеничный тягач АТС-59Г. На кабину машины, в которой во время маршей размещался расчет, навесили легкую противопульную броню. За ней предусмотрели место для размещения боеприпасов.

122-мм гаубица Д-30 была размещена в открытом кузове. Орудие способно поражать цели на дистанции в 15 300 метров. Скорострельность - до 8 выстрелов минуту. Двигатель мощностью 300 л.с. позволяет развивать скорость до 45 км/ч при передвижении по обычным дорогам.

Данные самоходки были изготовлены небольшой партией. Они принимали участие в боевых действиях в ходе продолжающейся гражданской войны. Несколько машин, доставшихся хуситам, уничтожены саудовской авиацией. Тем не менее, небольшое количество таких САУ продолжает оставаться в строю.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
КНДР
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
M113 БТР
БРДМ-2
Д-30 2А18
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