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21.01.2019
Российская газета

Новые американские корабли прибрежной зоны назвали бесполезными

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Корабль проекта Littoral Combat Ship (LCS)
Корабль проекта Littoral Combat Ship (LCS).
Источник изображения: U.S. Navy photo by Naval Air Crewman 2nd Class Nicholas Kontodiakos / wikimedia.org

После нескольких лет постоянных технических проблем и чрезмерного перерасхода средств ВМС США собираются наконец-то поставить на боевое дежурство очередные три корабля проекта Littoral Combat Ship (LCS). Американские эксперты не раз скептически отзывались об этой программе: в бою высокой интенсивности таким кораблям просто не выжить.

- Два корабля отправятся на западное побережье и один на восточное, - цитирует командующего надводным флотом США вице-адмирала Ричарда Брауна издание Task and Purporse.

LCS - это небольшие корабли прибрежной зоны, создаваемые в двух вариантах - монокорпус и тримаран. По задумке они должны быть быстрыми, малозаметными и многофункциональными благодаря модульному принципу. Среди задач - разведка, противолодочные и противоминные операции, спецоперации, перехват других кораблей. LCS могут нести на себе несколько вертолетов, беспилотники, небольшую подводную лодку. Собственное вооружение достаточно скромное: 57-мм орудие, 30-миллиметровые пушки (вместо них могут быть установлены крупнокалиберные пулеметы Browning M2), противокорабельные ракеты, торпеды.

Многие американские эксперты считают проект неудачным, называя LCS "плавучей кучей мусора", и это еще не самое резкое высказывание. Предварительные расчеты показывают, что даже один серьезный удар по кораблю приведет к потере подвижности, боеспособности и возможности восстановить работу систем.

"Ни один из вариантов LCS не выживает в высокоинтенсивном бою", - говорится в отчете Министерства обороны США. Еще одна проблема - уменьшенный размер экипажа LCS. В результате ценность каждого члена команды вырастает, и незапланированная потеря даже одного моряка серьезно осложнит жизнь другим, так как трудно будет перераспределить функции выбывшего.


 Алексей Иванов

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
LCS-1
БПЛА
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