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21.01.2019
Интерфакс-АВН

"Камов" приступает к разработке нового беспилотного вертолёта

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Вертолеты Ми-28 и Ка-52
Вертолеты Ми-28 и Ка-52.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Конструкторское бюро "Камов" холдинга "Вертолёты России" заключило контракт на разработку концепции опционально управляемого вертолёта.

Согласно материалам системы "СПАРК-Интерфакс", соответствующий контракт на научно-исследовательскую работу (НИР) был заключен 29 декабря 2018 года и должен быть исполнен в течение 10 месяцев с даты подписания. "Камов" выступил заказчиком исследования, при этом исполнитель работ в опубликованных материалах не указан.

Опционально пилотируемый вертолёт - это гибрид обычного вертолёта и беспилотника, он может управляться как экипажем на борту, так и без него, дистанционно.

Техническое задание к НИР предусматривает разработку требований к перспективной программно-аппаратной платформе опционально пилотируемого вертолёта, определение предельных тактико-технических параметров такой машины, а также формирование дорожной карты для создания прототипа беспилотного вертолёта.

В документе указано, что для формирования требований по желаемому уровню автоматизации необходимо изучить работу экипажей всех видов вертолётов - военных (ударных, транспортных, многоцелевых), гражданских и машин государственной авиации, в том числе санитарной, авиации МВД и МЧС.

20.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Камов
МЧС
Проекты
БПЛА
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