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21.01.2019
Российская газета

Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети

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Модель 2С41 "Дрок"
Модель варианта 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок", создаваемого по ОКР "Набросок" при головной роли АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (Нижний Новгород; входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".
Источник изображения: "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

Изображение новейшей российской колесной 82-мм САУ 2С41 "Дрок" появилось в Сети.

Данные об этой боевой машине впервые были обнародованы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Сообщалось, что данная техника создается в рамках опытно-конструкторских работ "Набросок".

Вооружение четырнадцатитонной машины позволяет поражать цели на дистанции в 6000 м. При этом минимальная дальность стрельбы - всего 100 м. Скорострельность достигает 12 выстрелов в минуту. В боекомплект входят сорок мин. Экипаж машины состоит из 4 бойцов.

Боевой модуль устанавливается на шасси бронеавтомобиля "Тайфун ВДВ". Также для борьбы с наземными и воздушными целями установлен дистанционно управляемый пулеметный модуль. САУ оборудована комплексом оптико-электронного противодействия.

По данным группы информационного обеспечения ВДВ Минобороны РФ, в 2019 году будут проведены испытания этой минометной системы. После чего ее примут на вооружение Воздушно-десантных войск.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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4 комментария
№1
21.01.2019 09:03
Калибр 82мм для САУ давно не актуален,это калибр среднего миномета
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№2
21.01.2019 11:23
Цитата, Alex-C сообщ. №1
Калибр 82мм для САУ давно не актуален,это калибр среднего миномета

а чем плох средний миномёт, который не надо таскать на горбу?
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№3
21.01.2019 11:39
Цитата, VK сообщ. №2
а чем плох средний миномёт, который не надо таскать на горбу?
Тем что его незатащишь на горбу туда куда не заедет машина.
Этот папелац весит 14 тонн при том что Нона весит 8 тонн. А калибр вены 120мм.
Вообщем машина гонять бармалеев по пустыне это выдает колесное шасси и мелкий калибр.
Единственный бонус относительный комфорт экипажа.
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№4
21.01.2019 16:08
А чего бы не сделать автоматический гранатомёт (а-ля АГС) в примерно таком же калибре вместо миномёта?
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