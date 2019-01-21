Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети

Модель варианта 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок", создаваемого по ОКР "Набросок" при головной роли АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (Нижний Новгород; входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Изображение новейшей российской колесной 82-мм САУ 2С41 "Дрок" появилось в Сети.

Данные об этой боевой машине впервые были обнародованы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Сообщалось, что данная техника создается в рамках опытно-конструкторских работ "Набросок".

Вооружение четырнадцатитонной машины позволяет поражать цели на дистанции в 6000 м. При этом минимальная дальность стрельбы - всего 100 м. Скорострельность достигает 12 выстрелов в минуту. В боекомплект входят сорок мин. Экипаж машины состоит из 4 бойцов.

Боевой модуль устанавливается на шасси бронеавтомобиля "Тайфун ВДВ". Также для борьбы с наземными и воздушными целями установлен дистанционно управляемый пулеметный модуль. САУ оборудована комплексом оптико-электронного противодействия.

По данным группы информационного обеспечения ВДВ Минобороны РФ, в 2019 году будут проведены испытания этой минометной системы. После чего ее примут на вооружение Воздушно-десантных войск.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев