Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети
Изображение новейшей российской колесной 82-мм САУ 2С41 "Дрок" появилось в Сети.
РџРµСЂРІРѕРµ С„РѕС‚Рѕ РЎРђРЈ "Р”СЂРѕРє". Р¤РѕС‚Рѕ: Р¦РќРР "Р‘СѓСЂРµРІРµСЃС‚РЅРёРє" / otvaga2004 pic.twitter.com/ifnTJhpryK— Komandante (@KomandanteS17) 18 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.
Данные об этой боевой машине впервые были обнародованы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
Сообщалось, что данная техника создается в рамках опытно-конструкторских работ "Набросок".
Вооружение четырнадцатитонной машины позволяет поражать цели на дистанции в 6000 м. При этом минимальная дальность стрельбы - всего 100 м. Скорострельность достигает 12 выстрелов в минуту. В боекомплект входят сорок мин. Экипаж машины состоит из 4 бойцов.
Боевой модуль устанавливается на шасси бронеавтомобиля "Тайфун ВДВ". Также для борьбы с наземными и воздушными целями установлен дистанционно управляемый пулеметный модуль. САУ оборудована комплексом оптико-электронного противодействия.
По данным группы информационного обеспечения ВДВ Минобороны РФ, в 2019 году будут проведены испытания этой минометной системы. После чего ее примут на вооружение Воздушно-десантных войск.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Калибр 82мм для САУ давно не актуален,это калибр среднего миномета
а чем плох средний миномёт, который не надо таскать на горбу?
а чем плох средний миномёт, который не надо таскать на горбу?Тем что его незатащишь на горбу туда куда не заедет машина.
Этот папелац весит 14 тонн при том что Нона весит 8 тонн. А калибр вены 120мм.
Вообщем машина гонять бармалеев по пустыне это выдает колесное шасси и мелкий калибр.
Единственный бонус относительный комфорт экипажа.