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21.01.2019
Российская газета

Ужасный ущерб: США оценили результат применения ядерного "Посейдона"

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Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Американские СМИ в очередной раз выразили обеспокоенность возможностями российского атомного подводного беспилотника "Посейдон". Их встревожила информация о планах России принять на вооружение 32 таких аппарата, уже названных в западной прессе "машинами Судного дня". СМИ пытаются оценить возможные последствия применения российских "Посейдонов" против США.

Как пишет Foxtrot Alpha, эти "супер-торпеды" с ядерными боеголовками предназначены для уничтожения прибрежных городов и других целей и распространения смертоносных радиоактивных осадков. Автор материала Кайл Мизоками, хорошо известный по публикациям в The National Interest и пишущий для блога Jalopnik, отмечает, что США и их союзники не способны что-либо противопоставить такой быстродвижущейся подводной мишени.

З2 российских "Посейдона" будут поровну распределены между Северным и Тихоокеанским флотом. Таким образом, 16 аппаратов Северного флота смогут поразить цели в Европе, Канаде и на восточном побережье Соединенных Штатов, а 16 подводных дронов Тихоокеанского флота окажутся способны нанести удары по Японии, Китаю, и западному побережью США и Канады.

"Посейдон" будет самой большой торпедой в мире с диаметром 6,5 фута и длиной 65 футов. Атомный реактор даст ему возможность самостоятельно пересекать Атлантический и Тихий океаны. Он сможет двигаться без необходимости фиксировать свою позицию по GPS. Ранее заявлялось, что мощность боеголовки составляет до 200 мегатонн, но в настоящее время она имеет мощность две мегатонны. Но все же стоит помнить, что две мегатонны - это 2000 килотонн, а ядерный взрыв в Хиросиме составил всего 16 килотонн", - отмечает Foxtrot Alpha.

"Посейдоны" предназначены для размещения на субмаринах, с которых их можно запускать на экстремальные дистанции. Причем, российские подводные аппараты будет трудно остановить, поскольку, двигаясь со скоростью 56 узлов, они обгонят американские атомные подводные лодки и торпеды. Foxtrot Alpha предупреждает, что 32 "Посейдона" с ядерными боеголовками нанесут "ужасный урон" США и городам НАТО. Для большей убедительности приводится два конкретных примера.

"Атака на Сан-Франциско с взрывом торпеды под мостом Золотые Ворота привела бы к гибели и ранению более полумиллиона человек и распространению радиации на север вплоть до Невады. "Посейдон", взорвавшийся в районе Статуи Свободы в Нью-Йоркской бухте, убил бы полмиллиона человек, а еще два миллиона получили бы ранения. При этом радиацией была бы заражена территория до Портленда, штат Мэн. Такие разрушительные атаки будут повторяться снова и снова против прибрежных целей, создавая цунами, полные радиоактивного мусора, предназначенного для распространения радиоактивных осадков внутри страны", - рисует апокалиптическую картину Foxtrot Alpha.

Автор публикации пишет, что наверняка в списке целей для "Посейдонов" окажутся базы американских подлодок с баллистическими ракетами Китсап и Кингс-Бей, расположенные на восточном и западном побережьях.

В материале отмечается, что "Посейдон" не является оружием первого удара. В отличие от межконтинентальных баллистических ракет, которые могут достичь Соединенных Штатов за считанные минуты, ему нужны часы или даже дни, чтобы под водой добраться до своей цели. Поэтому он задуман как оружие второго удара, заставляющее противника отказаться от мысли о нападения на Россию, чтобы через некоторое время не получить у своего побережья ответный атомный взрыв "торпеды ядерного апокалипсиса".


 Руслан Мельников

19.01.2019
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принадлежат Российская газета
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