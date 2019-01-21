Войти
21.01.2019
Российская газета

Чем опасен эсминец Donald Cook США в Черном море

718
0
-1
Эсминец Donald Cook
Эсминец Donald Cook.
Источник изображения: REUTERS/US NAVY

Американской эсминец Donald Cook, вошедший накануне в акваторию Черного моря, имеет на борту серьезное вооружение.

Как сообщается в открытых источниках, он был спущен на воду в 1998 году. Полное водоизмещение эсминца составляет 8915 тонн. Максимальная длина корабля - 153,92 метра, а ширина - 20,1 метра. Donald Cook способен развивать скорость до 32 узлов и совершать плавание дальностью 4400 миль со скоростью 20 узлов. В экипаж американского эсминца входят 337 человек.

Этот корабль относится к эскадренным минононосцам ВМС США четвертого поколения с управляемым ракетным оружием. Именно управляемые крылатые ракеты являются его основным вооружением. Речь идет о ракетах Tomahawk, которые могут быть снаряжены ядерными боеголовками и поражать цели на расстоянии до 2500 километров. На борту Donald Cook может находится 56 или 96 таких ракет, в зависимости от того, как оснащен корабль. Также на вооружении эсминца имеются 127-миллиметровая артиллерийская установка Mark 45, шестиствольные 20-миллиметровые зенитные установки Phalanx, зенитные, противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды и палубный многоцелевой вертолет Seahawk.

Ранее Donald Cook уже заходил в Черное море, где участвовал в совместных учениях с румынскими ВМС. Помимо румынских портов корабль также побывал в портах Болгарии и Украины. Кроме того эсминец заходил в Балтийское море и побывал в Клайпеде.

Напомним, после входа в акваторию Черного моря американского эсминца Donald Cook, за его действиями наблюдает сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".


 Руслан Мельников

20.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Румыния
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Phalanx CIWS
SH-60
Проекты
Военные учения
ЧФ
Ядерный щит
Похожие новости
11.01.2019
Эсминец с 56 ракетами: США усилили присутствие на Балтике
14.08.2018
Эксперт рассказал, зачем американский эсминец зашел в Черное море
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
04.09.2015
США решили диктовать правила в Черном море
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 16:36
  • 20
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 21.01 16:33
  • 1
В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили "опасную проблему"
  • 21.01 16:18
  • 24
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 21.01 16:11
  • 13
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy
  • 21.01 16:11
  • 2
Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году
  • 21.01 16:08
  • 4
Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети
  • 21.01 16:04
  • 4
В Индии заявили, что Rafale существенно превосходят Су-30
  • 21.01 15:56
  • 11
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 21.01 15:56
  • 2
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 21.01 15:51
  • 1
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 21.01 15:39
  • 5
В России испугались падения российского атомолета
  • 21.01 15:35
  • 2
У России нет нужды тайком создавать наземные ракеты, заявил Лавров
  • 21.01 15:18
  • 1
Ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году
  • 21.01 15:18
  • 7696
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.01 15:11
  • 151
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч