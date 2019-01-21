Войти
21.01.2019
Российская газета

Опубликован анализ результатов попаданий в Т-64 и Т-72 в Донбассе

1200
2
0
Уничтоженный в Донбассе танк
Уничтоженный в Донбассе танк.
Источник изображения: rg.ru

В интернете появилась попытка проанализировать результаты попаданий в некоторые танки, которые принимали участие в конфликте в Донбассе.

В материалах, опубликованных сайтом lostarmour, речь идет о Т-64 и Т-72.

При этом отмечается, что проведенный анализ из-за ограниченных данных не претендует на полноценное исследование. Тем не менее была составлена схема попаданий, которые удалось более-менее идентифицировать, и их последствий. Различными знаками обозначались места проломов брони, следы от кумулятивных зарядов и рикошеты ("непробитие").

Судя по схеме, в целом Т-64 пострадали сильнее. Отмечается, что данные по некоторым подбитым танкам добыть оказалось сложно, поскольку Т-64 "любит" разлетаться на куски.

По результатом анализа сделан вывод о том, что проблемой танков являются ослабленные зоны, к которым относятся стык корпуса и башни, нижняя лобовая часть корпуса, маска пушки, гнезда прицелов и приборов наблюдения. Всего уязвимой зоной может оказаться до 40 процентов лобовой проекции.


 Руслан Мельников

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Проекты
ИТ
Похожие новости
18.07.2017
Глава Минобороны Белоруссии: учение "Запад-2017" не направлено против третьих стран
16.02.2017
Как американская армия планирует воевать против России, Китая и Ирана (то есть, против их оружия) (The National Interest, США)
28.03.2016
Танки лезут в пекло
11.10.2011
Какой будет БМП в XXI веке?
20.05.2011
Российское танкостроение на грани исчезновения?
15.02.2010
Компания Raytheon будет модернизировать индийские танки Т-72
2 комментария
№1
21.01.2019 08:58
Т-64 не прошел полный цикл испытаний и был принят на вооружение по личному приказу кукурузника Хрущева,что уже говорит о том,что приличным танком он быть не мог,по определению...
0
Сообщить
№2
21.01.2019 11:59
Цитата, q
Т-64 не прошел полный цикл испытаний и был принят на вооружение по личному приказу кукурузника Хрущева
Как раз таки Хрущев с его маниакальной тягой к ракетам скорее мешал развитию танкостроения, а уж про то что он сделал с артиллерией вообще лучше неговорить. То что он подписал приказ это заслуга тогдашних специалистов и танковой школы страны, которые сумели осуществить прорыв в танкостроении всего мира обеспечив ссср преимущество на долгие годы.
Для того что бы как то удовлетворить "хотелки" тогдашнего генсека в комплекс вооружения обт ввели управляемые ракеты. На деле они используются крайне редко если не сказать что вообще не используются. При этом значительное удорожание машины за счет ненужного вооружения. К примеру в обт других стран эта функция отсутствует несмотря на их нынешнее опережение в плане электроники.
Цитата, Flying squad сообщ. №1
приличным танком он быть не мог,по определению...
Т-64 это первый танк в своем классе. При этом предназначенный для начальной фазы глобальной войны в Европе, естественно со свойственными недостатками такой концепции.
Цитата, Flying squad сообщ. №1
нижняя лобовая часть корпуса, маска пушки, гнезда прицелов и приборов наблюдения.
В ворд оф танкс переиграли? Где на схеме эти поражения?
Приборы наблюдения априори являются расходным материалом в общевойсковом бою поскольку оптика подвергается огневому воздействию как противника так и собственного огневого вала артиллерии. Именно поэтому они расположены так чтобы выживаемость машины не страдала при их поражении, а в некоторых случаях была возможность их замены непокидая машины (триплексы можно заменить прямо изнутри).
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 16:36
  • 20
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 21.01 16:33
  • 1
В двигателях ракеты "Ангара" обнаружили "опасную проблему"
  • 21.01 16:18
  • 24
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 21.01 16:11
  • 13
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy
  • 21.01 16:11
  • 2
Источник: ВКС России получат четыре истребителя МиГ-35 в 2019 году
  • 21.01 16:08
  • 4
Первое фото новейшей десантной самоходки 2С41 "Дрок" появилось в Сети
  • 21.01 16:04
  • 4
В Индии заявили, что Rafale существенно превосходят Су-30
  • 21.01 15:56
  • 11
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 21.01 15:56
  • 2
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 21.01 15:51
  • 1
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 21.01 15:39
  • 5
В России испугались падения российского атомолета
  • 21.01 15:35
  • 2
У России нет нужды тайком создавать наземные ракеты, заявил Лавров
  • 21.01 15:18
  • 1
Ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году
  • 21.01 15:18
  • 7696
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.01 15:11
  • 151
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч