Опубликован анализ результатов попаданий в Т-64 и Т-72 в Донбассе
В интернете появилась попытка проанализировать результаты попаданий в некоторые танки, которые принимали участие в конфликте в Донбассе.
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СЂРѕРјР± - РїСЂРѕР±РёС‚РёСЏ РЅРµСЏСЃРЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРёСЃС…РѕР¶РґРµРЅРёСЏ
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В материалах, опубликованных сайтом lostarmour, речь идет о Т-64 и Т-72.
При этом отмечается, что проведенный анализ из-за ограниченных данных не претендует на полноценное исследование. Тем не менее была составлена схема попаданий, которые удалось более-менее идентифицировать, и их последствий. Различными знаками обозначались места проломов брони, следы от кумулятивных зарядов и рикошеты ("непробитие").
Судя по схеме, в целом Т-64 пострадали сильнее. Отмечается, что данные по некоторым подбитым танкам добыть оказалось сложно, поскольку Т-64 "любит" разлетаться на куски.
По результатом анализа сделан вывод о том, что проблемой танков являются ослабленные зоны, к которым относятся стык корпуса и башни, нижняя лобовая часть корпуса, маска пушки, гнезда прицелов и приборов наблюдения. Всего уязвимой зоной может оказаться до 40 процентов лобовой проекции.
Руслан Мельников
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принадлежат Российская газета
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Т-64 не прошел полный цикл испытаний и был принят на вооружение по личному приказу кукурузника ХрущеваКак раз таки Хрущев с его маниакальной тягой к ракетам скорее мешал развитию танкостроения, а уж про то что он сделал с артиллерией вообще лучше неговорить. То что он подписал приказ это заслуга тогдашних специалистов и танковой школы страны, которые сумели осуществить прорыв в танкостроении всего мира обеспечив ссср преимущество на долгие годы.
Для того что бы как то удовлетворить "хотелки" тогдашнего генсека в комплекс вооружения обт ввели управляемые ракеты. На деле они используются крайне редко если не сказать что вообще не используются. При этом значительное удорожание машины за счет ненужного вооружения. К примеру в обт других стран эта функция отсутствует несмотря на их нынешнее опережение в плане электроники.
приличным танком он быть не мог,по определению...Т-64 это первый танк в своем классе. При этом предназначенный для начальной фазы глобальной войны в Европе, естественно со свойственными недостатками такой концепции.
нижняя лобовая часть корпуса, маска пушки, гнезда прицелов и приборов наблюдения.В ворд оф танкс переиграли? Где на схеме эти поражения?
Приборы наблюдения априори являются расходным материалом в общевойсковом бою поскольку оптика подвергается огневому воздействию как противника так и собственного огневого вала артиллерии. Именно поэтому они расположены так чтобы выживаемость машины не страдала при их поражении, а в некоторых случаях была возможность их замены непокидая машины (триплексы можно заменить прямо изнутри).