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21.01.2019
Военный паритет

Новый гидроакустический комплекс для ВМС США

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Боевой гидроакустический комплекс AN / SQQ-89A (V)
Боевой гидроакустический комплекс AN / SQQ-89A (V) 15 для надводных кораблей с возможностями поиска, обнаружения, классификации, локализации и отслеживания подводных объектов, а также для поражения подводных лодок, подводных аппаратов, мин и торпед, а также для их уклонения.
Источник изображения: defence-blog

Функциональная схема гидроакустического комплекса AN/SQQ-89A(V)15 на ЭМ УРО типа Арли Берк

Дочерняя компания Lockheed Martin получила контракт на производство боевой системы ПЛО (UWS) AN / SQQ-89 (V) 15. Контракт, объявленный в пятницу Министерством обороны США, стоит более 77,7 млн. долларов и предусматривает производство системы UWS для надводных кораблей ВМС США.

AN / SQQ-89A (V) 15 - это боевой гидроакустический комплекс для надводных кораблей с возможностями поиска, обнаружения, классификации, локализации и отслеживания подводных объектов, а также для поражения подводных лодок, подводных аппаратов, мин и торпед, а также для их уклонения.

Контракт предназначен для разработки, интеграции и производства будущих расширенных возможностей построения и технических условий внедрения систем USW AN / SQQ-89A (V) 15. Ожидается, что работы будут завершены к маю 2021 года.

AN / SQQ-89 (V) обеспечивает надводные военные корабли плавно интегрированной системой обнаружения, локализации, классификации и наведения USW / ASW. Система предоставляет интегрированную ситуационную картину акустической и тактической обстановки, получая, комбинируя и обрабатывая данные активных и пассивных датчиков гидролокатора от различных установленных на корпусе датчиков, буксируемых датчиков и акустических буев.

В дополнение к активному и пассивному обнаружению, система обеспечивает полный спектр функций ПЛО: управление подводным огнем, возможности обучения на борту, высокоразвитая подсистема отображения и интеграция с многоцелевой системой для вертолетов системы LAMPS MK III и Block II. Также будут улучшены возможности обработки сигналов между вертолетом для акустическим буями.

defence-blog.com

19.01.2019
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принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Lockheed-Martin
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