Лаосские военные на параде показали поставленные из России танки Т-72

Как уточнили в Минобороны РФ, Россия поставляет в Лаос технику из наличия министерства в соответствии с договоренностями

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Танки Т-72 и боевые машины БРДМ-2М, поставленные из России, были показаны на параде в честь 70-летия со дня основания Народной армии Лаоса. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минобороны России.

"На военном параде, посвященном 70-летию со дня основания Народной армии Лаоса, была продемонстрирована российская военная техника, принятая Лаосской Народно-Демократической Республикой на вооружение. В числе представленных образцов - модернизированные танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Россия поставляет в Лаос технику из наличия Минобороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита в Лаос министра обороны России Сергея Шойгу в январе 2018 года.

"Кроме того, во Вьентьяне, согласно соглашению между правительствами Российской Федерации и Лаосской Народно-Демократической Республики, открыто представительство Минобороны РФ. В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Лаоса генерал армии Чансамон Чаннялат и глава российской военной делегации, которая с рабочим визитом находится во Вьентьяне, начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-майор Александр Кшимовский", - рассказали в российском военном ведомстве.

Ранее Лаос передал России 30 танков Т-34, которые планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.