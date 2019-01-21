Лавров рассказал о ракетах, которые не входят в ДРСМД

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У России нет необходимости тайком создавать наземную ракету меньшей и средней дальности наземного базирования, потому что у нее уже есть морские и воздушные вооружения с подобными характеристиками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом российский министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин сказал, что, обвиняя РФ в нарушении договора по РСМД, "авторы таких обвинений не учитывают, что у нас по большому счету такие ракеты есть морского и воздушного базирования, что договором не запрещено".

"Когда договор подписывали, у нас их не было, а сейчас мы их создали – ракеты средней и меньшей дальности воздушного и морского базирования, которые абсолютно легитимны, легальны. И у нас нет нужды какой-то создавать тайком вариант этой ракеты наземного базирования. Это было бы даже просто нерационально", - отметил Лавров.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.