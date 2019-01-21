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21.01.2019
РИА Новости

Модернизированный Ми-26Т2В завершил предварительные испытания

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Вертолет Ми-26
Вертолет Ми-26.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Предварительные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В успешно завершены, государственные планируется начать до конца первого квартала этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех), производящего эти машины.

"Ми-26Т2В успешно прошел этап предварительных летных испытаний. В настоящее время министерством обороны дорабатывается программа государственных совместных испытаний (ГСИ), и по завершении этой работы вертолет приступит к ГСИ. Рассчитываем, что это произойдет до конца первого квартала 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что серийные поставки вертолета планируется начать в 2019 году. Первый полет модернизированной машины состоялся в августе 2018 года.

От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который значительно упрощает пилотирование. Кроме того, он позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы.

В дополнение к этому на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж.

Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам с инфракрасными головками самонаведения.

Предварительные испытания являются контрольными испытаниями опытных образцов продукции с целью подтверждения характеристик и определения возможности их предъявления на приемочные (государственные) испытания.

19.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-26
Компании
Вертолеты России
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1 комментарий
№1
21.01.2019 14:59
Цитата, q
Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам с инфракрасными головками самонаведения.
Я бы добавил аналог Ртути-БМ, в роде Рычага-АВ, чтобы боеголовки подлетающих ракет детонировали на безопасном для вертушки расстоянии.
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