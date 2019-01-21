Бронированные монстры. Каких русских танков немцы боялись больше всего

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. В Великую Отечественную советские тяжелые танки шли в авангарде наступлений, прорывали укрепрайоны, прикрывали пехоту броней и оказывали ей огневую поддержку. Основной кузницей тяжелой бронетехники в СССР долгие годы оставался опытный танковый завод № 100. Его главному конструктору — дважды лауреату Сталинской премии инженер-полковнику Афанасию Ермолаеву 19 января исполнилось бы 115 лет. РИА Новости рассказывает о машинах, к которым он приложил руку.

КВ-1С

Тяжелый танк КВ-1С ("Клим Ворошилов" скоростной) разработали в мае-июле 1942-го после жалоб танкистов на низкую подвижность базового КВ-1. Летом-осенью 1941-го эти танки, наравне со средними Т-34, изрядно удивили немцев прочностью своей брони. Практически ни одно противотанковое орудие вермахта не могло пробить ее в лоб со средних и дальних дистанций. Впрочем, неповоротливые КВ-1 становились легкой целью для вражеской авиации и имели сравнительно небольшой запас хода.

Танк КВ-1с у диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" Источник изображения: © Фото : WolfDW

КВ-1С отличался уменьшенными габаритами и ослабленным бортовым бронированием, но за счет меньшей массы и новой коробки передач мог разгоняться на шоссе до 42 километров в час (против 34 у КВ-1), а на пересеченной местности — до 10-15 (против 7-10 у КВ-1). Орудие осталось прежним, однако его эффективность несколько возросла, так как место командира оборудовали наблюдательной башенкой, улучшившей обзор. Правда, после принятия вермахтом на вооружение тяжелых "тигров", КВ-1 и КВ-1С стали считаться устаревшими. Что, однако, не поставило крест на семействе КВ.

КВ-85

Танк КВ-85 разработали на опытном заводе № 100 в мае-июле 1943-го специально для борьбы с "тиграми". Машину снабдили новой 85-миллиметровой пушкой Д-5Т, позже адаптированной для танков Т-34-85. Испытания на полигоне в Кубинке показали, что при стрельбе прямой наводкой орудие прошивает лобовую броню трофейного "тигра" с километровой дистанции. Ходовую часть взяли от КВ-1С, башню — от перспективного тяжелого ИС ("Иосиф Сталин").

Танк КВ-85 Источник изображения: © РИА Новости / В. Хоменко

Модернизированный "Ворошилов" воевал с переменным успехом: с одной стороны, его пушка уже не позволяла немецким танкистам чувствовать себя в безопасности, с другой — советской машине явно не хватало брони. В январе 1944-го три КВ-85 при поддержке двух самоходок Су-122 и роты пехоты без потерь уничтожили вблизи совхоза имени Тельмана Ленинградской области пять немецких танков, в том числе три "тигра". Однако чаще новые машины использовали как средство прорыва обороны. В результате из ста построенных с 1943 года танков к осени 1944-го уцелели считаные единицы.

КВ-8

Тяжелый КВ-8, ограниченно выпускавшийся в 1942-1943 годах, относится к немногочисленному семейству огнеметных танков. В башне КВ-1 вместо спаренного с пушкой пулемета был установлен огнемет поршневого типа. Он, впрочем, был слишком громоздким и не "уживался" по габаритам со штатным 76-миллиметровым орудием. Поэтому пушку решили заменить на 45-миллиметровую, замаскировав тонкий ствол кожухом-"обманкой". Всего до 1943 года успели построить около 140 танков КВ-8 и КВ-8С (на базе КВ-1С). Из них формировали отдельные огнеметные батальоны, воевавшие под Сталинградом, Ростовом-на-Дону и в Донбассе.

Танк КВ-8 Источник изображения:

Танковый огнемет выстреливал струю пламени на дистанцию до 130 метров, выжигая все живое в зоне поражения. В минуту он давал до 18 залпов. Огонь, липнущий ко всему, был не только эффективным средством борьбы с вражеской пехотой и легкой бронетехникой, но и мощным фактором психологического воздействия. Одно появление КВ-85 вблизи вражеских позиций не раз вынуждало немцев спасаться бегством. Причем при определенных условиях КВ-85 мог сражаться и с танками. По воспоминаниям маршала Василия Чуйкова, в Сталинграде один "Змей Горыныч", как эти машины прозвали в войсках, за раз сжег три немецких средних "панцера", зайдя им в борт.

ИС-1 и ИС-2

ИС-1 (другое название — ИС-85, по калибру орудия) представляет собой, по сути, глубокую модернизацию тяжелых танков КВ-1 и КВ-1С, практически непробиваемых для немецкой противотанковой артиллерии в начале войны. Испытания машины проводились с 22 марта по 19 апреля 1943-го и завершились удачно. Комиссия пришла к выводу, что танки ИС-1 при меньшей массе значительно превосходили предшественников по крепости брони и скорости. Основным вооружением выбрали пушку Д-5Т калибра 85 миллиметров. В январе-марте 1944-го это же орудие начали ставить на серийные средние Т-34-85 , впоследствии признанные экспертами лучшими танками Второй мировой.

Проход тяжелого танка ИС-2 по лесной дороге Источник изображения: © РИА Новости / Борис Кудояров

Стоит отметить, что ИС-1 хоть и стал родоначальником новых советских бронемашин, массово в войска не поставлялся. Всего было изготовлено около 130 танков, большинство из них участвовали боях за освобождение Украины зимой-весной 1944-го. ИС-1 выдерживали попадания 88-миллиметровых пушек "тигров", при этом сами наносили противнику серьезные повреждения. Однако бронезащиты и огневой мощи все же не хватало. Поэтому параллельно с эксплуатацией ИС-1 на вооружение стали поступать их "идейные наследники" — ИС-2 со 122-миллиметровым орудием Д-25Т. Этот танк дрался на равных уже с "королевскими" "тиграми" ("Тигр-II") и значительно превосходил по боевым возможностям все другие танки схожей весовой категории армий стран антигитлеровской коалиции.