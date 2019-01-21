Эксперт рассказал о противоспутниковой системе "Нудоль"

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Противоспутниковая система "Нудоль" уже принята на вооружение российской армии, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее американский телеканал СNBC со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника сообщил, что Россия дважды испытывала противоспутниковую систему в 2018 году. Последний раз успешное испытание системы, которую CNBC называет PL-19 Nudol, прошло 23 декабря. Как утверждает телеканал, ракета летела 17 минут на расстояние почти 3 тысячи километров, после чего успешно достигла цели.

"Эта ракета известна. "Нудоль" сделана была еще в Советском Союзе, успешно испытана, принята на вооружение", - сказал Сивков РИА Новости.

По его словам, ракету, которая служит для работы по низковысотным спутникам, наводят на конкретный объект с помощью комплексной системы разведки. Причем критерии, исходя из которых выбирается "мешающий" спутник, являются закрытой информацией.

"В каждой конкретной ситуации это является предметом тщательного анализа. Потому что, если вскрываем принципы выбора спутника, то тогда сразу же противник принимает меры по маскировке", - объяснил эксперт.