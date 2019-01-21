СМИ оценили возможные последствия удара российской "торпеды апокалипсиса"

Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США и их союзники затруднятся противостоять российским торпедам "Посейдон", пишет военный обозреватель Кайл Мизоками на портале Foxtrot Alpha.

Российские "суперторпеды" предназначены для уничтожения прибрежных городов и распространения смертоносных радиоактивных осадков, отмечает Мизоками.

Автор публикации убежден, что в случае гипотетического конфликта атака "Посейдона" на Сан-Франциско со взрывом торпеды под мостом Золотые Ворота привела бы к гибели или ранениям более полумиллиона человек, а взрыв у статуи Свободы убил бы полмиллиона человек и ранил бы еще два миллиона.

"Такие разрушительные атаки будут повторяться снова и снова <…>, создавая цунами с радиоактивными отходами", — пишет Мизоками.

Отмечается, что "Посейдон" станет самой большой торпедой в мире. Кроме того, российская разработка способна пересекать Атлантический и Тихий океаны в одиночку.

По мнению эксперта, целями российских "Посейдонов" в первую очередь стали бы базы американских подлодок Китсап и Кингс-Бей.

"Посейдон" не будет сложно обнаружить, его сложно будет остановить", — пишет обозреватель.

При этом Мизоками отмечает, что торпеды не являются оружием первого удара. В отличие от межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь США за считаные минуты, Посейдону потребуются часы или даже дни. Следовательно, "Посейдон" предназначен не для атаки, а для предостережения потенциальных противников.

"Посейдон разработан как оружие второго удара, он отговаривает врагов атаковать Россию, чтобы она не выпустила торпеду ядерного апокалипсиса", — уверен эксперт.

В марте прошлого года президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон". Президент подчеркнул, что российские беспилотные подводные аппараты способны передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок и самых современных торпед. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.